25,5 млн рублей потратили на благоустройство Березовой рощи на Каштаке

Благоустройство Березовой рощи на Каштаке должно завершить УФСИН до конца сентября. В целом, стоимость работ в этом году составила 25,5 млн рублей. «Были выполнены пятая и шестая очередь благоустройства рощи. Сейчас осталась установка малых архитектурных форм. Они уже в Томске, осталось сюда привести и установить. Все остальное на этом объекте уже завершено», — рассказал заммэра Вячеслав Черноус.

Автор: Валерий Доронин

В частности, рабочие обустроили пешеходные дорожки, уложили декоративную плитку на входной зоне у Поклонного креста, смонтировали около 40 опор освещения, поставили скамейки. Также были посажены молодые деревья – яблони, груши и другие. При этом, и.о. мэра Томска поручил проверить качество пешеходной тропы, так как некоторые доски сейчас закреплены непрочно. «Очевидно, что нужно дополнительно закрепить деревянные тропинки. Мы сюда приезжаем третий раз и всегда что-то есть. Сделайте качественно, в конце-то концов», — подчеркнул Ратнер. В ближайшее время в роще должны отсыпать пространство между дорожками, а также демонтировать оставшуюся арматуру.

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Была обновлена и мемориальная зона со стелами, на которых размещена информация о массовых репрессиях 1920-1950-х годов. Сейчас эти стелы выполнены из искусственно состаренного металла. «Мы рассказываем историю места. Использовали специально искусственно состаренный металл, который имитирует ржавчину. Это символизирует скорбь. Такой вид применяется во многих странах, подчеркивая символизм тех времен. Другого материала сейчас не подобрать», — рассказал руководитель областного Центра развития городской среды Константин Казанцев. И.о. мэра Томска Михаил Ратнер дизайнерское решение не оценил. «Надо все-таки поменять таблички. Я понимаю, что это творческий процесс, возможно, что у меня консервативные взгляды, но мне кажется, что все-таки финальный вид может быть немного другим для этого места. В этом виде таблички не подходят для нашего климата. К тому же видно, что их уже пытаются проверить на прочность», — сказал и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

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По данным томской епархии, с 1920 по 1938 год на Каштачной горе были расстреляны и похоронены тысячи людей, осужденные за контрреволюционную деятельность: ученые, военные, священнослужители, представители творческой интеллигенции, крестьяне, отказавшиеся от коллективизации, ссыльные. Среди них — священномученик Ювеналий Рязанский, поэт Николай Клюев, князь Александр Голицын и Михаил Долгоруков, княгиня Ольга Урусова (Голицына). В 1951 году старое городское кладбище было ликвидировано, на его месте построены новые корпуса завода «Сибкабель», затем жилые дома. В 1950–1970-е большинство захоронений было уничтожено в ходе расчистки территории. В процессе работ строители неоднократно обнаруживали человеческие останки. В 1989 году члены томского общества «Мемориал» провели пробные раскопки на одном из участков оврага. В 1995 «Мемориал» передал в прокуратуру очередную партию останков, выброшенных строителями. Судмедэкспертиза подтвердила, что останки принадлежат расстрелянным во второй половине 1930-х. Санкция прокуратуры на их перезахоронение была получена в 2002 году. Останки были захоронены в братской могиле на Бактинском кладбище. В 2001 году власти города приняли решение о сооружении мемориального комплекса на южной оконечности Каштачной горы. В феврале 2003 года здесь был открыт и освящен девятиметровый поклонный крест на гранитном пьедестале, у его подножия укреплена гранитная плита с надписью «Вечная память невинно убиенным».

Сейчас основание Поклоннного креста нуждается в ремонте. Чтобы обсудить эти работы, в мэрии пройдет встреча с представителями томской епархии.