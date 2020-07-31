25 тысяч жителей Томской области пострадали от укусов клещей

С начала эпидсезона с укусами клещей в пункты серопрофилактики Томской области обратились 24, 9 тысяч человек. У 57 укушенных подтвердились клещевые инфекции, сообщает региональное отделение Роспотребнадзора.

Так у 20 выявлен клещевой энцефалит, в том числе у 5 детей, — говорится в сообщении. — Также зарегистрировано 37 больных (в том числе 17 детей) с иксодовым клещевым боррелиозом.

За прошедшую неделю, с 23 по 30 июля в Томской области зарегистрировано 210 обращений граждан с присасыванием клещей, 32 из укушенных — дети.



Сейчас пострадавшие от клещей могут обращаться в круглосуточные пункты экстренной профилактики клещевых инфекций. В Томске это «Межвузовская поликлиника» (Киевская, 74, телефон 55-71-37) и «Детская больница №1» (Московский тракт, 4, телефон 52-72-23. Жители области могут обратиться в приемные покои районных больниц.





В Роспотребнадзоре отмечают, что несмотря на снижение активности, клещи представляют опасность. Продолжается прививочная кампания против клещевого энцефалита. Так, за последнюю неделю в Томской области привили 79 человек, а всего с начала эпидсезона прививку поставили 39368 человек.

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