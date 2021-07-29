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Главная Новости 2,5 тысячи пенсионеров и людей с инвалидностью в Томской области получают на дом продукты и лекарства
Новости

2,5 тысячи пенсионеров и людей с инвалидностью в Томской области получают на дом продукты и лекарства

ТВ2
ТВ2 ТВ2
3 часа назад

В Томской области социальные работники доставляют продукты и лекарства на дом для 2,5 тысяч одиноких пенсионеров и людей с инвалидностью, говорится на сайте областной администрации. Все они находятся на социальном обслуживании на дому.

Как сообщает заместитель начальника департамента социальной защиты населения Томской области Ирина Костырева, из 3,8 тысячи человек, находящихся на социальном обслуживании на дому, услугу по доставке и покупке продуктов выбрали 2 030 одиноких пенсионеров и людей с инвалидностью, покупку и доставку лекарств — 470 человек.

«Бесплатная доставка продуктов и лекарств нашим подопечным осуществляется с апреля 2020 года. Чтобы воспользоваться такой услугой, достаточно сказать об этом своему социальному работнику», — поясняет Костырева.

Социальный работник два или три раза в неделю покупает необходимые товары за счет средств получателя и бесплатно доставляет их до его квартиры. Список покупок формируется заранее, но дополнить его можно по телефону.

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