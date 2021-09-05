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  3. 25 тысяч рублей: томичка стала жертвой мошенников, поверив просьбе о помощи в интернете
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25 тысяч рублей: томичка стала жертвой мошенников, поверив просьбе о помощи в интернете

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40-летняя томичка стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба УВМД России по Томской области. Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

По предварительным данным, потерпевшая увидела на странице своей знакомой в соцсети публикацию о том, что её родственнице нужны деньги на срочную медицинскую помощь. Женщина попыталась связаться со знакомой по телефону, но дозвониться не смогла. Поэтому сразу перевела 25 тысяч рублей по номеру банковской карты, который был указан в публикации. Спустя некоторое время знакомая сама перезвонила потерпевшей и сообщила, что мошенники получили доступ к её странице и опубликовали неверную информацию.

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