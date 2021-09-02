25 тысяч иностранных студентов: что ждут власти от нового кампуса на левом берегу Томи

«Из почти 30 заявок, которые поступили от регионов, к сегодняшнему дню отобраны лучшие восемь. Они готовы к началу реализации уже в этом году. Это проекты кампусов действительно мирового уровня и национального масштаба. Они дадут дополнительный стимул развитию территорий Российской Федерации», — сообщал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Правительство России одобрило проект томского кампуса. Так, кампусы будут построены не только в Томске, Москве, но и Новосибирске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге.

Стоимость кампуса оценивается в 31 миллиард рублей. Глава Правительства пообещал помочь Томской области деньгами: выделить 18 млрд рублей на его строительство. В кампусе на левом берегу Томи планируется жилье для 10 тысяч студентов, инжиниринговый центр, спортивно-развлекательная инфраструктура и R'n'D центры крупных компаний и другие объекты.

В частности, в кампусе будет построен бассейн общей площадью 5400 кв.м. на семь дорожек, фитнес-клуб с силовыми тренажерами, кардио-зоной, а также зоной для занятий йоги и стретчингом. Планируется, что будет отдельное помещение, где можно будет заниматься единоборствами, а площадь игровых залов, где можно будет играть в волейбол, мини-футбол, баскетбол составит 2600 кв.м.

Сейчас областные власти прогнозируют, что построенный кампус привлечет иностранных студентов. По данным на прошлый учебный год, в Томске обучалось 10724 иностранных студента. Согласно прогнозу, через девять лет их число должно вырасти до 25724 студентов-иностранцев. Самым перспективным в плане прогнозируемого увеличения студентов из зарубежных стран, является ТГУ, где к 2029-2030 году должно обучаться 6988 иностранцев.