Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. 25 тысяч иностранных студентов: что ждут власти от нового кампуса на левом берегу Томи
Новости

25 тысяч иностранных студентов: что ждут власти от нового кампуса на левом берегу Томи

ТВ2 ТВ2

Правительство России одобрило проект томского кампуса. Так, кампусы будут построены не только в Томске, Москве, но и Новосибирске, Калининграде, Нижнем Новгороде, Уфе, Челябинске и Екатеринбурге.

«Из почти 30 заявок, которые поступили от регионов, к сегодняшнему дню отобраны лучшие восемь. Они готовы к началу реализации уже в этом году. Это проекты кампусов действительно мирового уровня и национального масштаба. Они дадут дополнительный стимул развитию территорий Российской Федерации», — сообщал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Стоимость кампуса оценивается в 31 миллиард рублей. Глава Правительства пообещал помочь Томской области деньгами: выделить 18 млрд рублей на его строительство. В кампусе на левом берегу Томи планируется жилье для 10 тысяч студентов, инжиниринговый центр, спортивно-развлекательная инфраструктура и R'n'D центры крупных компаний и другие объекты.

В частности, в кампусе будет построен бассейн общей площадью 5400 кв.м. на семь дорожек, фитнес-клуб с силовыми тренажерами, кардио-зоной, а также зоной для занятий йоги и стретчингом. Планируется, что будет отдельное помещение, где можно будет заниматься единоборствами, а площадь игровых залов, где можно будет играть в волейбол, мини-футбол, баскетбол составит 2600 кв.м. 

Сейчас областные власти прогнозируют, что построенный кампус привлечет иностранных студентов. По данным на прошлый учебный год, в Томске обучалось 10724 иностранных студента. Согласно прогнозу, через девять лет их число должно вырасти до 25724 студентов-иностранцев. Самым перспективным в плане прогнозируемого увеличения студентов из зарубежных стран, является ТГУ, где к 2029-2030 году должно обучаться 6988 иностранцев. 

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.