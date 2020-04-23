25 млрд рублей доходов не получит бюджет Томской области из-за коронавируса и падения цен на нефть

Антонов добавил, что при этом в бюджете сохранятся траты на социальные статьи, финансирование нацпроектов в части строительства, расселения аварийного жилья и решения проблем дольщиков.

25 млрд рублей доходов, по предварительным данным, не получит бюджет Томской области. Это приблизительно треть консалидированного бюджета региона. Такие данные озвучил заместитель губернатора по экономике Андрей Антонов. Он уточнил, что не все выпадающие доходы связаны с коронавирусом. Примерно 50% от этой суммы связана с падением рынка нефти.

По оценкам замгубернатора Андрея Антонова, на поддержку бизнеса, пострадавшего от коронавируса, из бюджета области будет выделено 14 млрд рублей. Еще 13,1 млрд рублей регион хочет попросить у Федерального бюджета. Таким образом, необходимая сумма для поддержки для бизнеса составляет 27,3 млрд рублей.





Планируется, что из этой суммы 9,4 млрд рублей выделят строительным компаниям, 2,8 млрд рублей — на поддержку службы занятости, 1,6 млрд — предприятиям малого и среднего бизнеса, 1,1 млрд рублей — ЖКХ, 900 млн рублей — транспортным компаниям.





«Достоверной информации о том, сколько компаний не работают сейчас нет. Мы видим, что часть субъектов малого и среднего бизнеса и ИП, кто был в тени, пошли в службу занятости. Занятых поркад 3-4 тысяч людей которые прекратили деятельности - туризм, сфера услуг, бытовая. по количеству организаций 140-150. это пока те, кто не ведет деятельность. смотрим возможность прямых выплат. будем принимать скорее всего для спортивной сферы, культуры, гостиницам.







В ходе собрания областной думы депутаты приняли закон о снижении стоимости патента для ИП, ведущих деятельность в пострадавших областях, до 1 рубля. Количество патентов в пострадавших отраслях составляет около 30 % от их общего количества. По данным на 1 апреля 2020 года приобретено 236 патентов. Антонов уточнил, что из-за этой меры местные бюджет недополучат 5 млн рублей, но подчеркнул, что эти деньги будут выделены в качестве субсидии.





Также депутаты одобрили введение льготы по налогу на имущество организаций. Принятый закон позволит предоставить организациям-собственникам торговых и офисных помещений, являющихся арендодателями, право уменьшить налога на имущество до 50%, при условии снижения ими арендной платы. В список пострадавших отраслей добавлены арендаторы, ведущие деятельность в непродовольственной торговле: предметы одежды и обуви, текстиль, книги и прочее.





«Большинство мер поддержки направлены на наращивание кредиторской задолженности. Получается, что затем нужен экономический бум, чтобы они заработали вдвое больше. Это получится. Или мы спасаем для того, чтобы спасать?», — высказался депутат от ЛДПР Сергей Брянский.





Андрей Антонов отметил, что это не окончательный перечень мер поддержки.





«Сейчас государство начинает анализировать возможность системы прямых выплат. Они пойдут вторым-третьим этапом. Я думаю, что по ряду отраслей буде реструктуризация долгов, но пока государство идет по порядку. А отсрочки платежей - самое быстрое, что можно было сделать», — отметил вице-губернатор. Он добавил, что прямые выплаты скорее всего получат гостиницы, учреждения спортивной сферы и организации, работающие в сфере туризма.