2,5 млн рублей пожертвовали болельщики стадиона «Труд» фонду «Обыкновенное чудо»

Совместная акция «Томи» и благотворительного фонда началась в 2010 году, сообщает пресс-служба «Обыкновенного чуда». За прошедшие 10 лет на стадионе «Труд» прошел 161 домашний матч, во время которых болельщики жертвовали деньги на реабилитацию и лечение тяжелобольных детей. Помощь на собранные 2,5 млн оказали 148 подопечным фонда.



​Так, за 2020 год болельщики стадиона «Труд» пожертвовали 50 тысяч рублей. На эти деньги лекарства, курсы реабилитации и покупку специальных аппаратов оплатили 10 детям. Для Софьи Лютиковой, которая потеряла слух после стресса из-за смерти папы, купили современные слуховые аппараты, нужные ей для учебы. Миша Жданович и Ульяна Коваленко — малыши с ДЦП — проходят курсы реабилитации, а Никита Солодянкин отправится на курс лечения в московский центр для восстановления после тяжелой травмы.