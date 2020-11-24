2,5 млн рублей пожертвовали болельщики стадиона «Труд» фонду «Обыкновенное чудо»

ФК «Томь» и благотворительный фонд «Обыкновенное чудо» подвели итоги десятилетия акции «Поможем детям вместе». За эти годы болельщики стадиона «Труд» пожертвовали на лечение детей-подопечных фонда 2,55 млн рублей.
Совместная акция «Томи» и благотворительного фонда началась в 2010 году, сообщает пресс-служба «Обыкновенного чуда». За прошедшие 10 лет на стадионе «Труд» прошел 161 домашний матч, во время которых болельщики жертвовали деньги на реабилитацию и лечение тяжелобольных детей. Помощь на собранные 2,5 млн оказали 148 подопечным фонда.
Так, за 2020 год болельщики стадиона «Труд» пожертвовали 50 тысяч рублей. На эти деньги лекарства, курсы реабилитации и покупку специальных аппаратов оплатили 10 детям. Для Софьи Лютиковой, которая потеряла слух после стресса из-за смерти папы, купили современные слуховые аппараты, нужные ей для учебы. Миша Жданович и Ульяна Коваленко — малыши с ДЦП — проходят курсы реабилитации, а Никита Солодянкин отправится на курс лечения в московский центр для восстановления после тяжелой травмы.
Минувшие полгода — самые необычные за всю историю нашего сотрудничества, — говорит президент фонда «Обыкновенное чудо» Светлана Григорьева. — Сначала из-за Ковид-19 были отменены все матчи, потом на трибунах было совсем мало болельщиков — из-за ограничительных мер. В общем, и для команды «Томь», и для фонда это время испытаний на прочность. Тем не менее в 2020 году мы вместе помогли 10 детям-инвалидам. Мы рады, что совместный проект помощи детям продолжается. Благодарим руководство клуба и чудо-болельщиков за помощь нашим подопечным.
Благотворительный фонд «Обыкновенное чудо» с 2008 года помогает семьям с тяжелобольными детьми из Томска и Томской области. За годы работы фонду удалось собрать десятки миллионов рублей для лечения более 700 детей.