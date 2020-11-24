Добрые новости
24 ноября,
2020
4
фото
Новости

2,5 млн рублей пожертвовали болельщики стадиона «Труд» фонду «Обыкновенное чудо»

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

ФК «Томь» и благотворительный фонд «Обыкновенное чудо» подвели итоги десятилетия акции «Поможем детям вместе». За эти годы болельщики стадиона «Труд» пожертвовали на лечение детей-подопечных фонда 2,55 млн рублей.

2,5 млн рублей пожертвовали болельщики стадиона «Труд» фонду «Обыкновенное чудо»

Совместная акция «Томи» и благотворительного фонда началась в 2010 году, сообщает пресс-служба «Обыкновенного чуда». За прошедшие 10 лет на стадионе «Труд» прошел 161 домашний матч, во время которых болельщики жертвовали деньги на реабилитацию и лечение тяжелобольных детей. Помощь на собранные 2,5 млн оказали 148 подопечным фонда.

​Так, за 2020 год болельщики стадиона «Труд» пожертвовали 50 тысяч рублей. На эти деньги лекарства, курсы реабилитации и покупку специальных аппаратов оплатили 10 детям. Для Софьи Лютиковой, которая потеряла слух после стресса из-за смерти папы, купили современные слуховые аппараты, нужные ей для учебы. Миша Жданович и Ульяна Коваленко — малыши с ДЦП — проходят курсы реабилитации, а Никита Солодянкин отправится на курс лечения в московский центр для восстановления после тяжелой травмы. 

Минувшие полгода — самые необычные за всю историю нашего сотрудничества, — говорит президент фонда «Обыкновенное чудо» Светлана Григорьева. — Сначала из-за Ковид-19 были отменены все матчи, потом на трибунах было совсем мало болельщиков — из-за ограничительных мер. В общем, и для команды «Томь», и для фонда это время испытаний на прочность. Тем не менее в 2020 году мы вместе помогли 10 детям-инвалидам. Мы рады, что совместный проект помощи детям продолжается. Благодарим руководство клуба и чудо-болельщиков за помощь нашим подопечным.

2,5 млн рублей пожертвовали болельщики стадиона «Труд» фонду «Обыкновенное чудо»
2,5 млн рублей пожертвовали болельщики стадиона «Труд» фонду «Обыкновенное чудо»
2,5 млн рублей пожертвовали болельщики стадиона «Труд» фонду «Обыкновенное чудо»

Благотворительный фонд «Обыкновенное чудо» с 2008 года помогает семьям с тяжелобольными детьми из Томска и Томской области. За годы работы фонду удалось собрать десятки миллионов рублей для лечения более 700 детей. 

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.