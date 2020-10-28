245 кубометров нефти собрали на Оби после столкновения барж
Специалисты «ЭКОСПАС» завершили сбор нефти, разлившейся при столкновении барж в Каргасокском районе. Как сообщает ГУ МЧС по Томской области, собрано 245 кубометров нефтесодержащей жидкости.
Работы по сбору нефтесодержащей жидкости продолжались восемь дней. Во вторник, 27 октября, специалисты Экоспаса убыли в пункт постоянной дислокации, — говорится в сообщении.
Напомним, 18 октября в Томской области в затоне Оби возле села Каргасок в результате столкновения двух барж произошел разлив нефтепродуктов. По информации МЧС, разлив составил участок длиной в 150 метров.
Общественный экологический инспектор Анатолий Гаврилов заявил, что жители Каргаска и активисты ОНФ ранее сообщали в прокуратуру и местную администрацию о незаконной перекачке нефти и газа в затоне, где произошла авария. «Однако от всех инстанций мы получали одни отписки, а никаких реальных ответов и мер не принималось. И вот результат! Это серьезный ущерб экологии, загрязнены водоем и берега реки Обь», — комментировал эколог.
Добавим, что спустя несколько дней после столкновения близ села Каргасок стало известно о еще одном разливе. Он произошел из-за отказа нефтесборного трубопровода на Лесмуровском месторождении АО «Томскнефть» на севере региона.
В «Томскнефти» 22 октября заявили, что уже устранили последствия ЧП и «угрозы окружающей среде нет». По данным компании, площадь разлива составляет всего 0,35 га. Хотя, по оценке свидетелей произошедшего, нефтепродукты загрязнили не менее 15 гектаров тайги и попали в реки Лесмуровка и Ягылъях.
По данным Министерства энергетики, в 2019 году на предприятиях топливно-энергетического комплекса произошло более 17 тысяч аварий с разливами нефти. Из них 10,5 тысячи случаев на нефтепроводах. По сведениям МЧС и Минприроды, в России загрязнено нефтепродуктами как минимум 55 тысяч гектаров. Нефтяное пятно такого размера могло бы покрыть пол-Москвы (в пределах МКАД, то есть без учета присоединенных к ней территорий).
По данным Минэнерго, 90 % аварий, связанных с разливами нефти от порывов нефтепроводов, происходит из-за коррозии труб. Компании до сих пор эксплуатируют многие промысловые нефтепроводы, которые достались им с советских времен. Как отмечает Генеральная прокуратура, их износ достигает 70 %.
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