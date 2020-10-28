245 кубометров нефти собрали на Оби после столкновения барж

Специалисты «ЭКОСПАС» завершили сбор нефти, разлившейся при столкновении барж в Каргасокском районе. Как сообщает ГУ МЧС по Томской области, собрано 245 кубометров нефтесодержащей жидкости.

Работы по сбору нефтесодержащей жидкости продолжались восемь дней. Во вторник, 27 октября, специалисты Экоспаса убыли в пункт постоянной дислокации, — говорится в сообщении.

Напомним, 18 октября в Томской области в затоне Оби возле села Каргасок в результате столкновения двух барж произошел разлив нефтепродуктов. По информации МЧС, разлив составил участок длиной в 150 метров.





Общественный экологический инспектор Анатолий Гаврилов заявил, что жители Каргаска и активисты ОНФ ранее сообщали в прокуратуру и местную администрацию о незаконной перекачке нефти и газа в затоне, где произошла авария. «Однако от всех инстанций мы получали одни отписки, а никаких реальных ответов и мер не принималось. И вот результат! Это серьезный ущерб экологии, загрязнены водоем и берега реки Обь», — комментировал эколог.





Добавим, что спустя несколько дней после столкновения близ села Каргасок стало известно о еще одном разливе. Он произошел из-за отказа нефтесборного трубопровода на Лесмуровском месторождении АО «Томскнефть» на севере региона.