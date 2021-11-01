241 случай ковида подтвердился в Томской области за сутки

241 случай коронавируса подтвержден за сутки в Томской области. За сутки подтвердилось выздоровление 51 пациента. О новых летальных случаях оперштаб не сообщает.

В целом, с начала пандемии ковид в Томской официально подтвержден у 48 186 человек. Из них скончались, по данным оперштаба, 593 пациента. Здоровы — 38 363 человек.

За последние сутки в России выявлено 40 402 случая COVID-19. В целом, в России ковид официально подтвержден у 8,55 млн человек.



За сутки зафиксировано 1 155 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 239 693 человека.