241 случай ковида подтвердился в Томской области за сутки

241 случай коронавируса подтвержден за сутки в Томской области. За сутки подтвердилось выздоровление 51 пациента. О новых летальных случаях оперштаб не сообщает.
В целом, с начала пандемии ковид в Томской официально подтвержден у 48 186 человек. Из них скончались, по данным оперштаба, 593 пациента. Здоровы — 38 363 человек.
За последние сутки в России выявлено 40 402 случая COVID-19. В целом, в России ковид официально подтвержден у 8,55 млн человек.
За сутки зафиксировано 1 155 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 239 693 человека.
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 209,7 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.
Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 1 ноября остаются 1 996 569 человек.