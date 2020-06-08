24 заразившихся COVID-19 медработников получили выплаты в Томской области

«Страховые выплаты у нас получили уже 24 медицинских работника , - цитирует сегодня пресс-служба губернатора Томской области Сергея Жвачкина. – Выплаты получат все без исключения врачи, средний и младший медицинский персонал, а также водители скорой медицинской помощи, которые заразились коронавирусом, исполняя должностные обязанности».

Губернатор поспешил отчитаться о дополнительных выплатах медработникам, заразившимся на работе, после того, как многие СМИ, в том числе и федеральные рассказали о том, что Сергей Жвачкин обвинил врачей в распространении коронавируса в больницах и усомнился в справедливости страховых выплат медикам, которые заболели коронавирусом из-за «собственной беспечности».

«Я приведу пример без фамилий. Девушка-врач пошла покурить и заразилась коронавирусом. А потом в этом же скафандре чай попить пошла. С одной стороны, ей положены деньги за то, что она заразилась коронавирусом. Но с другой — она нарушила мыслимые и немыслимые правила врача и заразила других. И из-за таких случаев мы вынуждены закрывать целые отделения. И вот что — выплачивать ей, например, деньги, положенные за заражение, или наказывать по статье за нарушения и за то, что она заразила других?», — это самая яркая цитата из выступления на облдуме Сергея Жвачкина, которая разлетелась по всей стране.

За томского губернатора публично заступилась ректор СибГМУ Ольга Кобякова, которая сама намекала в Инстаграм, что ее работники не «пользовались как положено» средствами защиты. При этом главным средством защиты у медиков клиник СибГМУ были марлевые маски.

На мой взгляд, эмоциональные высказывания Сергея Анатольевича вызваны тревогой за медицинских работников и желанием сохранить им жизнь и здоровье. Это что, плохо? Скажете, резковато получилось? Ему не все равно. Мне, кстати, тоже попадало от него не по-детски, но всегда за дело, — пишет Ольга Кобякова.

По словам управляющего Томского отделения Фонда социального страхования РФ Дмитрия Панкратова, в случае временной нетрудоспособности из-за заражения COVID-19, осложненного острой респираторной инфекцией, вирусной пневмонией или некоторыми другими заболеваниями, предусмотрена выплата в размере 68 811 рублей.





Если в результате перенесенного заболевания возникли осложнения, приведшие к инвалидности, размер выплаты увеличивается в 10 и более раз. При установлении инвалидности III группы ее размер составит 688 113 рублей, II группы – 1 376 226 рублей; I группы – 2 064 339 рублей. В случае смерти медицинского работника, в результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией, размер выплаты составит 2 752 452 рублей.





Указанные выплаты производятся в дополнение к тем, которые осуществляет Фонд социального страхования в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.





Дмитрий Панкратов отметил, оформление выплат максимально упрощено. При временной нетрудоспособности заболевшему не нужно будет никуда обращаться. Все документы в Фонд должен представить работодатель. В этом случае время от начала расследования страхового случая до осуществления единовременных страховых выплат не должно превышать 4 дней.





«Работодатель создает врачебную комиссию по расследованию обстоятельств заражения с привлечением специалиста ФСС. Комиссия должна установить, что факт заражения медика произошел при исполнении трудовых обязанностей, непосредственно связанных с оказанием медицинской помощи пациентам с COVID-19 или подозрением на нее. Расследование проводится в срок не более суток, затем готовится справка, на основании которой оформляется единовременная страховая выплата работнику», - прокомментировал Дмитрий Панкратов.