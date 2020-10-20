2,36 млн рублей: «городской бюджет не в состоянии сохранять Томск как исторический город»

Новости

Глава градостроительного комитета Думы города Томска Андрей Петров: «На сохранение памятников архитектуры в 2021 году – 2,6 миллиона рублей. Фактически это означает, что программа останавливается как минимум на год».

Журналист и градозащитник Сергей Мальцев: «На муниципальную программу «Сохранение исторического наследия» на 2021 год запланировано потратить из бюджета города 2,4 миллиона рублей. Это когда лучше совсем не тратить. Признать, городской бюджет не в состоянии сохранять Томск как исторический город».

Это первые комментарии, которые появились после того, как была озвучена цифра заложенных на сохранение деревянной архитектуры средств в городском бюджете. Для сравнения, на восстановление одного дома по проекту «Аренда за рубль» тратится от 10 до 20 млн рублей.

При этом, как рассказал председатель комитета по сохранению исторического наследия Томска Никита Кирсанов, ежегодная потребность только на капитальный ремонт многоквартирных домов, представляющих историко-архитектурную ценность, составляет 75 млн рублей. На часть этих объектов имеются предписания госоргана о необходимости выполнения ремонтных работ. Однако эти предписания не выполняются, дома продолжают разрушаться.

В настоящее время в Томске за счет бюджетных средств ремонтируется всего лишь один-единственный объект – памятник федерального значения пр. Ленина, 56. Работы на этом объекте выполнены на две трети, жители этого дома выселены в маневренный фонд. Завершение ремонта было запланировано в 2021 году, однако сумма на завершение ремонтных работ на этом доме в проекте бюджета не предусмотрена. Чтобы сделать внутреннюю отделку и заменить инженерную инфраструктуру, требуется 17 млн рублей.

Недостаточно заложено средств и на обеспечение «сохранности пустующих зданий, представляющих историко-архитектурную ценность». В 2020 году было выделено на эти цели 2,36 млн рублей, столько же выделено и на 2021 год, при том, что расселенных домов стало больше на 44 дома за счет расселения аварийного жилья по нацпроекту. Сюда входят: 4 объекта культурного наследия (Шишкова, 27, Студгородок, 7, Григорьева, 8, Татарская, 20), 21 объект деревянного зодчества и каменной ценной среды, 19 объектов, включаемых в предмет охраны исторического поселения.

«После завершения расселения многоквартирный дом должен быть выведен из жилого фонда, подготовлен к торгам и передан в аренду в рамках проекта «Дом за рубль». Период между завершением расселения и передачей в аренду занимает от полугода до нескольких лет. На это время необходимо: заколотить оконные и дверные проемы – в зависимости от размера дома и количества окон это может стоить от 40 до 100 тыс. рублей. В течение года необходимо выполнять мероприятия по эксплуатации пустующих зданий (еженедельный осмотр, сбрасывание снега с крыши и проч.) – затраты на один дом в среднем 20 тыс. рублей в год», — рассказал Никита Кирсанов.

Дополнительная потребность в средствах на консервацию домов составляет 2,72 миллиона рублей по всем районам города. «Эти деньги необходимы, чтобы не повторить ситуацию 2015 года, когда такие дома горели каждую неделю», – отметил Никита Кирсанов.