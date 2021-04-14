23 золотых медали завоевали томичи на всероссийских соревнованиях по гимнастике

Соревнования по спортивной гимнастике прошли в Северске. В турнире участвовали 97 спортсменов из Алтайского края, Томской, Кемеровской, Омской областей, Когалыма, Красноярска, Сургута и Челябинска, томичи завоевали на нем 63 медали.

Томскую область на соревнованиях представляли 48 атлетов разных возрастных категорий. Команда выиграла 23 золотых медали, 19 серебряных и 21 бронзовую, сообщает департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области.





В своих категориях победителями стали Павел Кислицын, Дмитрий Абрамов, Василий Гораш, Денис Зайцев, Анна Тюкаева, Александр Глазырин, Евгений Шуплецов, Маргарита Сабянина, Сергей Кузьмин, Евгений Полозов, Елизавета Захарова, Светлана Каширских, Александр Бодров, Евгений Касьянов, Семен Литвинов, Алена Криницына и Андрей Яшунин. Полный список призеров можно увидеть на сайт е ДЮСШ им. Р. Кузнецова.





Спортсменов к турниру подготовили Владимир Захаров, Леонид Абрамов, Елена Лопарева, Олеся Семенкова и Ангелина Соболева.