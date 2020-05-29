23 случая заболевания коронавирусом подтвердили в Томской области за сутки

Коронавирус за последние сутки выявлен еще у 23 жителей Томской области. Общее количество людей, у которых в регионе был диагностирован COVID-19, составляет 645 человек.

Под медицинским наблюдением в России по состоянию на 29 мая 2020 остаются 305 тыс. 61 человек. Всего в стране выявлено 387 623 заболевших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 159 257 человек.





За весь период в России от коронавируса скончались 4 374 человека.





Общее число заболевших в регионах Сибири достигло 16307 человек. 177 пациентов умерли.

