23-летний парень пропал в Томской области. Ему нужна медицинская помощь

Волонтеры просят помочь с поисками 23-летнего Дмитрия Конакова, который пропал 16 января, сообщается в группе поискового отряда «Лиза Алерт» во «ВКонтакте».





Днем 16 января 2020 года молодой человек вышел из дома в селе Тегульдет, с тех пор его местонахождение неизвестно. Может нуждаться в медицинской помощи.