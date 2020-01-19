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23-летний парень пропал в Томской области. Ему нужна медицинская помощь
4 часа назад
Волонтеры просят помочь с поисками 23-летнего Дмитрия Конакова, который пропал 16 января, сообщается в группе поискового отряда «Лиза Алерт» во «ВКонтакте».
Днем 16 января 2020 года молодой человек вышел из дома в селе Тегульдет, с тех пор его местонахождение неизвестно. Может нуждаться в медицинской помощи.
Дмитрий Конаков плотного телосложения, рост 185 см, короткие темно-русые волосы, серо-голубые глаза. Был одет в коричневый горнолыжный костюм, спортивную кофту, меховую шапку-ушанку, на ногах коричневая валяная обувь с черными калошами.
Всем, кому известно его местоположение, просьба обратиться по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.
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