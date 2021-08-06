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Главная Новости Альпинистка из Томска погибла под камнепадом в Осетии
Новости

Альпинистка из Томска погибла под камнепадом в Осетии

ТВ2
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час назад

При восхождении на гору на перевале Сталь-Южный в Алагирском районе республики Осетия группа из пяти альпинистов попала под камнепад. Одна девушка погибла, сообщили в СК по республике, где начали проверку.

Трагедия произошла 5 августа примерно в 11 часов по местному времени. Во время восхождения альпинистов застал камнепад.

«В результате 23-летняя жительница города Томска получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте. По данному факту Алагирским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания организована процессуальная проверка», - говорится на сайте ведомства.

Автор:  СК по Осетии

Ранее о случившемся сообщили в местном МЧС. По их данным, во время камнепада альпинистка получила сильную черепно-мозговую травму. К месту происшествия выезжали спасатели, медик и вертолет, но когда они прибыли, смогли лишь констатировать смерть.

«Тело альпинистки было эвакуировано на вертолете и передано сотрудникам правоохранительных органов», - добавили в осетинском МЧС.

Отметим, в сообщениях МЧС как дата рождения назывался 1988 год (33 года), в СК Осетии сообщили, что погибшей было 23 года.

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