Альпинистка из Томска погибла под камнепадом в Осетии
При восхождении на гору на перевале Сталь-Южный в Алагирском районе республики Осетия группа из пяти альпинистов попала под камнепад. Одна девушка погибла, сообщили в СК по республике, где начали проверку.
Трагедия произошла 5 августа примерно в 11 часов по местному времени. Во время восхождения альпинистов застал камнепад.
«В результате 23-летняя жительница города Томска получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте. По данному факту Алагирским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания организована процессуальная проверка», - говорится на сайте ведомства.
Ранее о случившемся сообщили в местном МЧС. По их данным, во время камнепада альпинистка получила сильную черепно-мозговую травму. К месту происшествия выезжали спасатели, медик и вертолет, но когда они прибыли, смогли лишь констатировать смерть.
«Тело альпинистки было эвакуировано на вертолете и передано сотрудникам правоохранительных органов», - добавили в осетинском МЧС.
Отметим, в сообщениях МЧС как дата рождения назывался 1988 год (33 года), в СК Осетии сообщили, что погибшей было 23 года.