Альпинистка из Томска погибла под камнепадом в Осетии

При восхождении на гору на перевале Сталь-Южный в Алагирском районе республики Осетия группа из пяти альпинистов попала под камнепад. Одна девушка погибла, сообщили в СК по республике, где начали проверку.

Трагедия произошла 5 августа примерно в 11 часов по местному времени. Во время восхождения альпинистов застал камнепад.

«В результате 23-летняя жительница города Томска получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте. По данному факту Алагирским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания организована процессуальная проверка», - говорится на сайте ведомства.