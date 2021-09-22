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2276 жителей отдаленных сел Томской области обследовали врачи «Маршрута здоровья»

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С начала работы «Маршрута здоровья» в 2021 году медики обследовали 2276 жителей отдаленных сел Кожевниковского, Томского, Первомайского, Чаинского и Молчановского районов, сообщает пресс-служба областной администрации. Все пациенты смогли сделать комплексные скрининги сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, хронических бронхолегочных заболеваний, а женщины дополнительно — пройти маммографию.

«По итогам работы в пяти районах выявлено 460 жителей с высоким сердечно-сосудистым риском, у 46 — подозрение на сахарный диабет, еще у 37 диагностирована артериальная гипертензия. Двум пациентам потребовалась экстренная госпитализация, при обследовании был установлен острый коронарный синдром», — сообщила начальник отдела медицинской профилактики департамента здравоохранения Томской области Римма Волошина.

На дополнительные обследования и коррекцию лечения врачи «Маршрута здоровья» отправили 584 жителя. А еще 76 пациентам оказали неотложную медицинскую помощь во время обращения.

На этой неделе специалисты автополиклиники обследуют жителей сел Итатка, Томское, Малиновка, Новорождественка, Турунтаево Томского района. Следующий рейс медики совершат в Верхнекетский район.

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