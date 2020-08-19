Добрые новости
19 августа,
2020
1
фото
Новости

224, 8 млн рублей направит Томская область на обеспечение школьников горячими обедами

ТВ2
ТВ2
53 минуты назад

Бесплатное горячее питание организуют для учащихся 1-4 классов томских школ с нового учебного года, сообщает пресс-служба обладминистрации. На эти цели Томская область направит в 2020 году 224,8 млн рублей консолидированного бюджета.

224, 8 млн рублей направит Томская область на обеспечение школьников горячими обедами

От федерации регион получит субсидию в размере 186,6 млн рублей, еще 38,2 млн добавит областной бюджет. На эти деньги горячим питанием обеспечат более 52-х тысяч учеников 1-4 классов.

Губернатор поставил перед нами задачу, чтобы питание в школах обязательно было здоровым, разнообразным и соответствовало всем требованиям СанПиН, — сказала начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич. — Чтобы все школы региона с 1 сентября могли обеспечить детей горячим питанием, мы провели большую подготовительную работу: отремонтировали пищеблоки и закупили необходимое оборудование. Расходы на ремонт и оснащение пищеблоков составили 12 млн рублей.

Напомним, Владимир Путин предложил организовать бесплатные горячие обеды в школах для учащихся на обращении к Федсобранию. В этом же обращении президент предложил запустить в России проект «Доступный интернет», в рамках которого отечественные ресурсы будут бесплатными, ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5 тысяч рублей и увеличить количество мест в вузах.

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.