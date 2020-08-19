224, 8 млн рублей направит Томская область на обеспечение школьников горячими обедами

Бесплатное горячее питание организуют для учащихся 1-4 классов томских школ с нового учебного года, сообщает пресс-служба обладминистрации. На эти цели Томская область направит в 2020 году 224,8 млн рублей консолидированного бюджета.

От федерации регион получит субсидию в размере 186,6 млн рублей, еще 38,2 млн добавит областной бюджет. На эти деньги горячим питанием обеспечат более 52-х тысяч учеников 1-4 классов.

Губернатор поставил перед нами задачу, чтобы питание в школах обязательно было здоровым, разнообразным и соответствовало всем требованиям СанПиН, — сказала начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич. — Чтобы все школы региона с 1 сентября могли обеспечить детей горячим питанием, мы провели большую подготовительную работу: отремонтировали пищеблоки и закупили необходимое оборудование. Расходы на ремонт и оснащение пищеблоков составили 12 млн рублей.

Напомним, Владимир Путин предложил организовать бесплатные горячие обеды в школах для учащихся на обращении к Федсобранию. В этом же обращении президент предложил запустить в России проект «Доступный интернет», в рамках которого отечественные ресурсы будут бесплатными, ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5 тысяч рублей и увеличить количество мест в вузах.



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