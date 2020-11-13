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13 ноября,
2020
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221 случай коронавируса подтвержден в Томской области за сутки

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

221 случай коронавируса подтвердили в Томской области за сутки. Это новый рекордный показатель по числу заболевших за сутки. 


Выздоровели 152 человека. Скончались двое пациентов.

Из заболевших COVID-19 за последние сутки у 25-ти пневмония, у 120-ти ОРВИ, у 76 человек инфекция протекает бессимптомно.


По результатам патологоанатомических заключений зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции двух человек. Оба входили в группу риска по хроническим заболеваниям – гипертоническая болезнь, один – в группу риска во возрасту.   В результате тяжелого течения двусторонней полисегментарной пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, у пациентов развились дыхательная и полиорганная недостаточность, респираторный дистресс-синдром, инфекционно-токсический шок.


За весь период в Томской области установлены 14 998 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 9611, умерших 136.

Всего на сегодняшний день в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 1 880 551 случай (+1,2 %) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Выписано по выздоровлению по России – 1 406 903.


За весь период по России умерло 32 443 человека.

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