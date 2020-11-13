221 случай коронавируса подтвержден в Томской области за сутки

221 случай коронавируса подтвердили в Томской области за сутки. Это новый рекордный показатель по числу заболевших за сутки.

Из заболевших COVID-19 за последние сутки у 25-ти пневмония, у 120-ти ОРВИ, у 76 человек инфекция протекает бессимптомно.





По результатам патологоанатомических заключений зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции двух человек. Оба входили в группу риска по хроническим заболеваниям – гипертоническая болезнь, один – в группу риска во возрасту. В результате тяжелого течения двусторонней полисегментарной пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией, у пациентов развились дыхательная и полиорганная недостаточность, респираторный дистресс-синдром, инфекционно-токсический шок.





За весь период в Томской области установлены 14 998 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 9611, умерших 136.