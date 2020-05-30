22 случая заболевания коронавирусом подтвердили в Томской области за сутки

Коронавирус за последние сутки выявлен еще у 22 жителей Томской области. Общее количество людей, у которых в регионе был диагностирован COVID-19, составляет 667 человек. Число выздоровевших за сутки составляет 23 человека.

«12 пациентов госпитализированы: один с ОРВИ в инфекционное отделение больницы № 3, 11 с пневмонией — в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2 Томска и СибГМУ. У 10-ти человек заболевание протекает бессимптомно, они находятся под медицинским наблюдением в домашних условиях», — сообщили в региональном оперштабе.





Причиной заражения 18-ти человек стали контакты с заболевшими коронавирусом ранее, у четырех человек источник инфицирования не выявлен, идет эпидемиологическое расследование.





На лечении в стационарах остается 251 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19. На кислородной поддержке 12 человек: один на масочной подаче кислорода, остальные подключены к аппаратам ИВЛ (девять на инвазивной вентиляции легких, два — на неинвазивной).





В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 96 человек.

За сутки взято на исследование 2 208 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено 59199 исследований.





В Томской области зарегистрированы 667 случаев заболевания коронавирусом: 351 на лечении (251 в стационарах, 100 на самоизоляции), 302 выздоровели, 14 умерли.



