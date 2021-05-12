22 млн с Сибагро и 5 млн с Межениновки: Россельхознадзор отчитался о штрафах за порчу земель

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Управление Россельхознадзора по Томской области сообщает, что штрафы за порчу земель с АО «Сибирская Аграрная Группа» и ООО «СПК «Межениновский».



Управлением Россельхознадзора в 2019 году по результатам выездной проверки было установлено, что АО «Сибирская Аграрная Группа» на шести земельных участках сельскохозяйственного назначения допустило размещение куриного помета, вследствие чего произошло перекрытие земельных участков, захламление, загрязнение почв и земель сельскохозяйственного назначения, их деградация, порча и уничтожение плодородного слоя почвы на общей площади 88152 кв. метров. В 2019 году Управление предъявляло исковые требования о возмещении вреда, причинённого почвам и земельным участкам сельскохозяйственного назначения в размере 22 млн. 038 тыс. рублей.

Решением Арбитражного суда от 20.03.2020 № А67-11337/2019 исковые требования Управления удовлетворены в полном объеме. Постановлением седьмого Арбитражного апелляционного суда от 30.06.2020, Постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 23.10.2020 решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Определением Верховного суда Российской Федерации от 02.02.2021 года отказано АО «Сибирская Аграрная Группа» в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. Ущерб взыскан в полном объеме.