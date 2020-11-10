215 случаев коронавируса подтвердилось в Томской области за сутки

215 случаев заболевания коронавирусом подтвердилось в Томской области за последние сутки. Общее число заболевших в регионе, по официальным данным, составляет 14 371 человек.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 103-ти человек. Всего выздоровело в регионе 9 224 человек.

Из заболевших COVID-19 за последние сутки у 22-х пневмония, у 110-ти – ОРВИ, у 83-х человек инфекция протекает бессимптомно.

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) в Томской области количество случаев заболевания COVID-19 на 100 тысяч населения существенно обгоняет общий показатель по Сибири и России. Регион месяц остается на 4-м месте в Сибири по числу случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 100 тысяч жителей.

На 9 ноября этот показатель составляет в регионе 1 312,5 случая. За неделю он вырос на 129,8 пункта (больше, чем неделю назад).





«Антилидером» СФО остается Республика Алтай. Здесь отмечено 4049 случаев COVID-19 на 100 тысяч человек. За неделю уровень заболеваемости в республике вырос еще на 450 пунктов. Это самый высокий недельный прирост среди регионов Сибири.

На втором месте — Тыва. Третье место — у Хакасии (1556 случаев).





Самый лучший показатель среди регионов СФО — стабильно у Кузбасса. На 100 тысяч населения здесь 629,3 случая COVID-19. Доля заболевших на 100 тысяч в Кузбассе — в 6,4 раза ниже, чем в Республике Алтай.