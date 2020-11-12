212 случаев коронавируса подтвердили в Томской области за сутки

212 случаев коронавирусной инфекции подтвердили в Томской области за сутки. По итогам суток регион поднялся сразу на шесть позиций в общем списке регионов России по количеству выявленных случаев коронавируса. Он находится на 25-м месте.
Из стационаров выписан 121 человек. Летальных исходов за сутки не отмечено.
Из заболевших COVID-19 за последние сутки у 31-го пневмония, у 130-ти – ОРВИ, у 51-го человека инфекция протекает бессимптомно.
За весь период в Томской области установлены 14 777 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 9 459.
Всего на сегодняшний день в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 858 568 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Выписано – 1 388 168 пациентов.
За весь период по России умерло 32 032 человека.