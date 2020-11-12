212 случаев коронавируса подтвердили в Томской области за сутки

212 случаев коронавирусной инфекции подтвердили в Томской области за сутки. По итогам суток регион поднялся сразу на шесть позиций в общем списке регионов России по количеству выявленных случаев коронавируса. Он находится на 25-м месте.





Из стационаров выписан 121 человек. Летальных исходов за сутки не отмечено.