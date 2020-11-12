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12 ноября,
2020
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212 случаев коронавируса подтвердили в Томской области за сутки

ТВ2
ТВ2
29 минут назад

212 случаев коронавирусной инфекции подтвердили в Томской области за сутки.  По итогам суток регион поднялся сразу на шесть позиций в общем списке регионов России по количеству выявленных случаев коронавируса. Он находится на 25-м месте.


Из стационаров выписан 121 человек.  Летальных исходов за сутки не отмечено.

Из заболевших COVID-19 за последние сутки у 31-го пневмония, у 130-ти – ОРВИ, у 51-го человека инфекция протекает бессимптомно.


За весь период в Томской области установлены 14 777 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 9 459.

Всего на сегодняшний день в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 858 568 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Выписано – 1 388 168 пациентов.


За весь период по России умерло 32 032 человека. 

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