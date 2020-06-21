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21 июня,
2020
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21 июня в Республике Алтай выпал снег: видео

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В Республике Алтай в ночь на 21 июня выпали обильные осадки, сообщает группа Вконтакте "ДТП Бийска". Окрестности Семинского перевала оказались под толстым слоем снега. 

Управление МЧС по региону не сообщает о каких-либо происшествиях, связанных с выпавшими осадками. 


Семинский перевал — памятник природы государственного значения. Он ценен, прежде всего, как природный комплекс — рубеж Северного и Центрального Алтая.


Ранее мы сообщали, что запрет на работу туристических объектов в Республике Алтай продлится до 2 июля. Работают только туркомплексы с медицинской лицензией и объекты общественного питания на открытом воздухе.


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