21 июня в Республике Алтай выпал снег: видео

В Республике Алтай в ночь на 21 июня выпали обильные осадки, сообщает группа Вконтакте "ДТП Бийска". Окрестности Семинского перевала оказались под толстым слоем снега.

Управление МЧС по региону не сообщает о каких-либо происшествиях, связанных с выпавшими осадками.





Семинский перевал — памятник природы государственного значения. Он ценен, прежде всего, как природный комплекс — рубеж Северного и Центрального Алтая.





Ранее мы сообщали, что запрет на работу туристических объектов в Республике Алтай продлится до 2 июля. Работают только туркомплексы с медицинской лицензией и объекты общественного питания на открытом воздухе.





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