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30 октября,
2020
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203 случая коронавируса подтвердили в Томской области за сутки

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

203 случая коронавируса подтвердили в Томской области за сутки. Регион находится на 18 месте по темпам роста заболевших за сутки. Число заразившихся в регионе превысило 12 тысяч человек.


Выписали 89 пациентов.


Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 47 человек, у 131-го признаки ОРВИ, у 25-ти пневмония.


В обсерваторах под Томском находится 71 человек.


За весь период в Томской области установлено 12 180 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 8133. 

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин сегодня продлил режим самоизоляции до 1 декабря. В регионе сохраняется обязательный масочный режим. Работодателям оперштаб рекомендовал по возможности перевести часть сотрудников на удаленный режим работы.

В России зафиксировано 18 283 новых случая коронавируса. Всего на сегодняшний день в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 599 976 случаев (+1,2 %) коронавирусной инфекции в 85 регионах.


За весь период выписано по выздоровлению по России – 1 200 560. Лечение продолжают 380 224 человека. 


За весь период по России умерли 27 656 человек. 


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