200 студентов из Киргизии, обучающиеся в вузах Сибири, не могут вернуться домой

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200 студентов из Киргизии, которые обучаются в сибирских вузах, больше трех месяцев ждут возвращения домой. Они записали обращение к властям республики с просьбой организовать для них вывозной самолет домой.

«Обращаемся к вам от лица всех студентов, обучающихся в городах Томск, Кемерово и Новосибирск. В настоящий момент нас больше 200 человек, вынужденных проживать на территории России. Мы с пониманием относились к временным трудностям и до последнего терпеливо ждали разрешения ситуации. Мы прислушиваемся к рекомендациям медицинских специалистов и поддерживаем тесный контакт с компетентными органами обеих стран. Однако с каждым днем мы все больше теряем надежду на скорое возвращение домой и просим оказать содействие в организации нашего выезда на родину», — говорится в тексте обращения.

Студенты отмечают, что заканчиваются сроки проживания в общежитии, а также сроки регистрации на территории России.

«Не говоря уже о денежных средствах и продуктовых запасах. Большинство студентов иностранных стран уже давно вывезли. С учетом того, что с каждым днем ситуация с коронавирусом ухудшается, мы просим организовать отдельный чартерный рейс для студентов», — просят они.