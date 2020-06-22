200 студентов из Киргизии, обучающиеся в вузах Сибири, не могут вернуться домой
200 студентов из Киргизии, которые обучаются в сибирских вузах, больше трех месяцев ждут возвращения домой. Они записали обращение к властям республики с просьбой организовать для них вывозной самолет домой.
«Обращаемся к вам от лица всех студентов, обучающихся в городах Томск, Кемерово и Новосибирск. В настоящий момент нас больше 200 человек, вынужденных проживать на территории России. Мы с пониманием относились к временным трудностям и до последнего терпеливо ждали разрешения ситуации. Мы прислушиваемся к рекомендациям медицинских специалистов и поддерживаем тесный контакт с компетентными органами обеих стран. Однако с каждым днем мы все больше теряем надежду на скорое возвращение домой и просим оказать содействие в организации нашего выезда на родину», — говорится в тексте обращения.
Студенты отмечают, что заканчиваются сроки проживания в общежитии, а также сроки регистрации на территории России.
«Не говоря уже о денежных средствах и продуктовых запасах. Большинство студентов иностранных стран уже давно вывезли. С учетом того, что с каждым днем ситуация с коронавирусом ухудшается, мы просим организовать отдельный чартерный рейс для студентов», — просят они.
Чолпан Узакбаева, разместившая этот ролик на странице в Фейсбуке, отмечает, что переговоры о возвращении в Киргизию идут на протяжении трех месяцев.
«Сердце разрывается у каждого из нас от переживаний за детей, которые остались одни в другой стране, без поддержки и помощи родных и близких. Три месяца мы говорили моей племяннице потерпи, подожди. Мы с пониманием относились к тому, что в Кыргызстан возвращали людей, которым действительно нужнее. Но когда ребенок говорит, что в общежитии остались только студенты из Кыргызстана, а других уже всех вывезли, то уже становится обидно», — пишет женщина. Она подчеркивает, что семьи готовы оплатить расходы на билет и не просят безвозмездной помощи.
Жители Киргизии неоднократно жаловались на трудности с возвращением на родину. Так, в Новосибирске из-за пандемии коронавируса кыргызстанцы больше месяца не могут попасть домой. Билеты на единственный вывозной рейс, который был организован 22 апреля, были проданы неизвестными.
На нужды застрявших в России кыргызстанцев республиканское правительство выделило 10 млн сомов (около 9,5 млн рублей).
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