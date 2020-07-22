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22 июля,
2020
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200 новых оцинкованных контейнеров для ТКО установят в Томске

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

С 22 июля в Томске начнут устанавливать новые оцинкованные контейнеры для сбора ТКО.


Будут установлены 200 контейнеров. В мэрии отмечают, что они вместительнее и легче обычных металлических, не горят и не ломаются от перепадов температур и долговечнее — гарантийный срок службы такого контейнера до 10 лет. Осуществлять механическую разгрузку ТКО спецтехникой из таких контейнеров значительно быстрее и проще.

200 новых оцинкованных контейнеров для ТКО установят в Томске

В конце прошлого года Центр развития городской среды Томской области разработал дизайн для мусорных контейнерных площадок. Стоимость одного места для мусора, в рамках проекта, составила от 185 тысяч рублей до 328 700.

200 новых оцинкованных контейнеров для ТКО установят в Томске

После обсуждений мэрия выбрала более экономичный вариант. Примерная стоимость площадки, на которой будут установлены два контейнера, составит 27 537 рублей. Деньги на благоустройство выделят из бюджета. Первые обновленные площадки должны появиться уже в 2020 году. 

200 новых оцинкованных контейнеров для ТКО установят в Томске
200 новых оцинкованных контейнеров для ТКО установят в Томске
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