200 новых оцинкованных контейнеров для ТКО установят в Томске

Новости

С 22 июля в Томске начнут устанавливать новые оцинкованные контейнеры для сбора ТКО.

Будут установлены 200 контейнеров. В мэрии отмечают, что они вместительнее и легче обычных металлических, не горят и не ломаются от перепадов температур и долговечнее — гарантийный срок службы такого контейнера до 10 лет. Осуществлять механическую разгрузку ТКО спецтехникой из таких контейнеров значительно быстрее и проще.

В конце прошлого года Центр развития городской среды Томской области разработал дизайн для мусорных контейнерных площадок. Стоимость одного места для мусора, в рамках проекта, составила от 185 тысяч рублей до 328 700.