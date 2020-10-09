200 млн рублей направит «Томскводоканал» на строительство и реконструкцию сетей в 2021 году

«Томскводоканал» в рамках инвестиционной программы в 2021 году направит около 200 млн рублей на строительство и реконструкцию сетей.

В частности, в следующем году начнется строительство более 4,5 км водопровода для подключения жителей улицы Залоговой и поселка Киргизка к централизованному водоснабжению. Кроме того, будет реконструировано более одного километра водоводов большого диаметра — 1000 мм. «Один из таких участков является стратегической магистралью для транспортировки воды от подземных скважин до станции водоочистки. Другой участок водовода в 1000 мм проходит по улице Пушкина. Он обеспечивает водоснабжением дома жителей Ленинского района областного центра», — отмечает компания.





В сфере водоотведения планируется возведение канализационных сетей от поселка Светлый до НСК-2. Также начнется реконструкция двух основных насосных станций в системе перекачки стоков – ГНС и КНС-6.





«Благодаря планируемому комплексу работ мы обеспечим подключение к централизованной системе водоотведения объекты перспективной застройки Томска», — подчеркнул начальник отдела инвестиционных проектов «Томскводоканала» Максим Тайлашев. — Кроме того, проводимые мероприятия направлены на снижение аварийности всей системы в целом».





Напомним, инвестпрограмма принята до 2023 года. На реализацию проекта уйдет более 970 миллионов рублей. Финансирование осуществляется за счет тарифных источников и платы за подключение новых мощностей. За пять лет специалисты «Томскводоканала» построят около 23 км водопроводных сетей. Также будут реконструированы 1,5 километра водопровода и КНС № 6. В планах по водоотведению – строительство и реконструкция 3,3 километра напорных и самотечных сетей канализации, реконструкция двух основных канализационных станций Томска – ГНС и НСК-2.