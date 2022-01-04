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200 человек и почти 140 единиц техники убирают снег в Томске: адреса

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Бригады «ТомскСАХ» вывели на уборку снега в городе 139 единиц техники, более 200 человек чистят снег вручную. 

В мэрии сообщили, что сегодня уборку улиц проводят тракторы, грейдеры, бульдозеры, самосвалы, пескоразбрасыватели, фронтальные погрузчики, мини-погрузчики и малая механизация.

«Их работа сосредоточена на уборке снега и наледи с обочин дорог, снега с проезжей части и тротуаров, противогололедной обработке участков улично-дорожной сети. Подрядные организации районных администраций приводят в порядок внутриквартальные проезды, в ручной уборке от снега лестничных спусков, пешеходных зон, остановочных комплексов и контейнерных площадок, дворовых территорий задействовано более 200 человек», — пояснили в мэрии.

Дорожные службы работают на участках улиц Потанина, Балтийская, Белозерская, Рабочая, Чекистский тракт, Суворова, С. Лазо, Мичурина, Б. Куна, И. Черных, Старо-Деповская, 79 Гв. Дивизии, Интернационалистов, К. Ильмера, Мира, Кутузова, Ф. Мюнниха, в мкр. Мокрушинский и Зеленые Горки.

Томичи могут пожаловаться на плохую уборку снега по телефонам горячих линий. В зависимости от категории улицы обращаться нужно либо в «ТомскСАХ», либо в администрацию одного из районов Томска.

Телефоны горячих линий администраций:

  • Ленинского района: 51-76-90.
  • Октябрьского района: 65-94-93.
  • Советского района: 54-45-25.
  • Кировского района: 56-40-96.
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