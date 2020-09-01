20 тысяч заболевших за месяц: как в Сибири болеют коронавирусом

На начало сентября коронавирус в Сибирском федеральном округе официально подтвердился у 90 615 человек. За прошедший месяц число заболевших коронавирусом выросло на 20 624 пациентов. Томская область вошла в тройку «антилидеров» Сибири по доле прироста случаев COVID-19 в регионе за август, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

«Антилидером» в СФО по этому показателю остается Республика Тыва — здесь отмечено 2131,6 случая COVID-19 на 100 тысяч человек. По России Тыва — удерживает 2-е место в тройке «антилидеров». Республика уступает только Ямало-Ненецкому АО. Самый лучший показатель среди регионов Сибири у Кемеровской области. На 100 тысяч населения здесь 238,2 случая COVID-19. Число заболевших на 100 тысяч в Кузбассе почти в 9 раз ниже показателей Тывы.

За неделю в Томской области индекс заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения достиг 529 случаев и превысил общесибирский показатель.

За август число жителей Сибири, которым поставили диагноз «коронавирусная инфекция», возросло на 29 %.



Среди регионов по процентному приросту выявленных случаев лидирует Кузбасс — 81 %. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Кемеровской области COVID-19 обнаружен у 6437 человек, 4396 пациентов вылечились, 44 пациента умерли.



На втором месте — Республика Алтай. Прирост больных за месяц составил 38 %. Сейчас в регионе 2142 заболевших, из них 1840 человек здоровы, восемь пациентов умерли.





На третьем месте Томская и Омская области. В этих регионах за месяц количество людей с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» увеличилось на 37 %. В Томской области это 1556 человек. В регионе с начала пандемии заболели 5706 человек, вылечились 4696 человек, скончались 69 пациентов.



Минимальный процент прироста числа выявленных случаев заболевания за прошедший месяц отмечен в Республике Тыва — 12%, что значительно ниже общероссийского значения (18 %).





По данным федерального штаба, Томская, Кемеровская, Иркутская области и Республика Алтай находятся на первом этапе снятия эпидемиологических ограничений. На второй этап перешли Республика Тыва, Новосибирская и Омская области, Алтайский край. На третьем — Красноярский край и Республика Хакасия.





В Томской области до 30 сентября продлили режим повышенной готовности. По-прежнему остаются под запретом массовые мероприятия в закрытых помещениях, не работают кинотеатры, театры, в транспорте и общественных местах действует масочный режим.



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