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24 марта,
2020
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20 рабочих групп и зависть регионов: как идет работа над «Большим университетом»

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Томске продолжается работа над проектом «Большой университет». Также готовится пакет документов для участия Томской области в конкурсе на создание НОЦ мирового уровня. 

20 рабочих групп и зависть регионов: как идет работа над «Большим университетом»

В декабре 2019 года губернатор области Сергей Жвачкин объявил о создании «Большого университета». В его состав вошли все вузы и научно-исследовательские институты региона. Юридического объединения структур не будет, все участники сохраняют свою автономность. Цель такого сотрудничества — продвижение в мировых рейтингах.


«Сейчас создано порядка 20 рабочих групп. На заседании консорциума утвержден их состав, сейчас утверждаем руководителей, — рассказал журналистам руководитель проекта, ректор ТГУ Эдуард Галажинский. — Из-за коронавируса определенные группы попадают в приоритет. Это цифровой университет, создание общих сервисов, онлайн-образование, общая приемная комиссия, набор иностранных студентов. Ведь что такое Большой университет? Это создание синергетического эффекта, организационных каких-то схем, которые позволяют всем стать сильнее и выигрывать. Поэтому проект двигается, но теперь в определенных направлениях».


Одной из целью Большого университета было создание в Томске Научно-образовательного центра (НОЦ).  По нацпроекту «Наука» в России за 4 года должно быть создано не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов, научных организаций и индустриальных предприятий. Сейчас областные власти готовят документы на участие в конкурсе. По мнению разработчиков концепции НОЦ, к числу приоритетных проектов в Томске относятся нефтегазовая инженерия, новая химия, медицина будущего, агробиотехнологии, новые материалы, информационные технологии, микроэлектроника, искусственный интеллект, полигоны 5G.


«Переход вузов на дистанционное обучение был важным вызовом. Другие регионы нам звонят и спрашивают, как нам удалось собрать все вузы на единой площадке и начать складывать образовательные ресурсы в одном месте. Это не получается в других регионах. Поэтому Большой университет продолжает свое развитие», — добавила замгубернатора Людмила Огородова. 

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