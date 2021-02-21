20-летнюю томичку будут судить за смертельное ДТП в центре города

По версии следствия, в феврале 2020 года 20-летняя автомобилистка ехала на автомобиле NISSAN TIIDA по улице Розы Люксембург в Томске. При этом, не сбавляя скорости возле трамвайной остановки, она сбила пешехода, которая как раз выходила из общественного транспорта.





44-летнюю женщину-пешехода доставили в больницу. Пострадавшая на протяжении полугода находилась в медицинских учреждениях в тяжелом состоянии, после чего скончалась, несмотря на оказанную ей медицинскую помощь.





Уголовное дело направили в Ленинский районный суд Томска.





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