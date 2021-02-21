Добрые новости
21 февраля,
2021
1
фото
Новости

20-летнюю томичку будут судить за смертельное ДТП в центре города

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Прокуратура Томской области направила в суд уголовное дело о смертельной аварии, сообщает пресс-служба ведомства.

УМВД по Томской области
УМВД по Томской области

По версии следствия, в феврале 2020 года 20-летняя автомобилистка ехала на автомобиле NISSAN TIIDA по улице Розы Люксембург в Томске. При этом, не сбавляя скорости возле трамвайной остановки, она сбила пешехода, которая как раз выходила из общественного транспорта.


44-летнюю женщину-пешехода доставили в больницу. Пострадавшая на протяжении полугода находилась в медицинских учреждениях в тяжелом состоянии, после чего скончалась, несмотря на оказанную ей медицинскую помощь.


Уголовное дело направили в Ленинский районный суд Томска. 


ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.