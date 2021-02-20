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20 февраля,
2021
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Новости

20 домов-памятников было поставлено на госохрану в 2020 году в Томской области

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

За прошлый год 20 исторических зданий и архитектурных ансамблей получили статус объектов культурного наследия. Количество памятников в регионе (архитектурных и археологических) увеличилось до 810, сообщает пресс-служба обладминистрации.


«В 2020 году комитет по охране объектов культурного наследия Томской области провел масштабную работу, присвоив 20 зданиям статус памятника. Также для 21 объекта мы утвердили предметы охраны, — сообщила председатель комитета Елена Перетягина. — В предметы охраны могут входить как сами объекты, так и отдельные особо ценные элементы фасадов и интерьеров: старинные лестницы, лепнина, двери, расстекловка окон и многое другое. Статус предмета охраны позволяет сохранить в первозданном виде все ценные элементы и даже незначительные аутентичные детали интерьеров».

Так, например, на памятнике регионального значения «Пассаж Второва» (пр. Ленина, 111) в ранее утвержденные предметы охраны были добавлены кованые решетки и «призмы Люксфер» для освещения подвальных помещений, произведенные компанией «М.Франкъ и Ко» в начале XX столетия. Данные детали были обнаружены строителями в ходе капитального ремонта пассажа, проведенного в 2020 году.

«Призмы Люксфер» для освещения подвальных помещений
«Призмы Люксфер» для освещения подвальных помещений
Фото: ТВ2

По информации комитета по охране объектов культурного наследия Томской области, на госохрану поставлена усадьба купца первой гильдии Гадалова (пр. Фрунзе, 3, ул. Гагарина, 49, пл. Новособорная, 2) и усадьба мецената, купца и городского главы Михайлова (пер. Кооперативный, 8, 8а), ансамбль городской усадьбы Пономаревой, объединивший жилой дом, флигель и двухэтажные деревянные службы конца XIX столетия (ул. Бакунина, 5, 5в, 5 строение 2), усадьба Богаткина с каменными жилым домом, флигелем и полукаменным зданием (ул. Бакунина, 14, 14а, 16), двухэтажные кладовые 1893 года постройки (пер. Кооперативный, 5), двухэтажные жилые дома, расположенные по ул. Дзержинского, 6 и ул. Карташова, 2.

В числе поставленных на госохрану значится усадьба мецената, купца и городского главы Петра Михайлова (переулок Кооперативный, 8, 8а) которая была снесена еще в 2014 году. Лавка принадлежала частной компании ООО «АВиК», работающей в сфере химического сырья. Разрешения на снос у компании не было, прокуратура завела уголовное дело. Областной суд встал на сторону комитета, признав законным приказ об отнесении данного здания к числу выявленных объектов культурного наследия. 

Лавка купца Михайлова
Лавка купца Михайлова

«Позиция комитета такова: ранее снесенная лавка купца Михайлова должна быть восстановлена, — говорила ранее председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина. — Усадьба находится в специальной охранной зоне, где градостроительные регламенты запрещают строительство современных объектов. Разрешено лишь восстановление утраченных».

Снос лавки купца Михайлова по переулку Кооперативному, 8а
Снос лавки купца Михайлова по переулку Кооперативному, 8а
Фото: Мария Бокова

Кроме того, статус памятников присвоен водоподъемному зданию 1904 года (Московский тракт, 82, строение 3) и Дому призрения престарелых евреев, построенному Исааком Быховским на усадьбе каменной синагоги (ул. Розы Люксембург, 38/2). 


Все новоявленные памятники ранее были включены в перечень выявленных объектов культурного наследия. По итогам государственных историко-культурных экспертиз объекты вошли в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ со статусом памятников регионального значения. 

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