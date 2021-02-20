20 домов-памятников было поставлено на госохрану в 2020 году в Томской области

За прошлый год 20 исторических зданий и архитектурных ансамблей получили статус объектов культурного наследия. Количество памятников в регионе (архитектурных и археологических) увеличилось до 810, сообщает пресс-служба обладминистрации.





«В 2020 году комитет по охране объектов культурного наследия Томской области провел масштабную работу, присвоив 20 зданиям статус памятника. Также для 21 объекта мы утвердили предметы охраны, — сообщила председатель комитета Елена Перетягина. — В предметы охраны могут входить как сами объекты, так и отдельные особо ценные элементы фасадов и интерьеров: старинные лестницы, лепнина, двери, расстекловка окон и многое другое. Статус предмета охраны позволяет сохранить в первозданном виде все ценные элементы и даже незначительные аутентичные детали интерьеров».