20 домов-памятников было поставлено на госохрану в 2020 году в Томской области
За прошлый год 20 исторических зданий и архитектурных ансамблей получили статус объектов культурного наследия. Количество памятников в регионе (архитектурных и археологических) увеличилось до 810, сообщает пресс-служба обладминистрации.
«В 2020 году комитет по охране объектов культурного наследия Томской области провел масштабную работу, присвоив 20 зданиям статус памятника. Также для 21 объекта мы утвердили предметы охраны, — сообщила председатель комитета Елена Перетягина. — В предметы охраны могут входить как сами объекты, так и отдельные особо ценные элементы фасадов и интерьеров: старинные лестницы, лепнина, двери, расстекловка окон и многое другое. Статус предмета охраны позволяет сохранить в первозданном виде все ценные элементы и даже незначительные аутентичные детали интерьеров».
Так, например, на памятнике регионального значения «Пассаж Второва» (пр. Ленина, 111) в ранее утвержденные предметы охраны были добавлены кованые решетки и «призмы Люксфер» для освещения подвальных помещений, произведенные компанией «М.Франкъ и Ко» в начале XX столетия. Данные детали были обнаружены строителями в ходе капитального ремонта пассажа, проведенного в 2020 году.
По информации комитета по охране объектов культурного наследия Томской области, на госохрану поставлена усадьба купца первой гильдии Гадалова (пр. Фрунзе, 3, ул. Гагарина, 49, пл. Новособорная, 2) и усадьба мецената, купца и городского главы Михайлова (пер. Кооперативный, 8, 8а), ансамбль городской усадьбы Пономаревой, объединивший жилой дом, флигель и двухэтажные деревянные службы конца XIX столетия (ул. Бакунина, 5, 5в, 5 строение 2), усадьба Богаткина с каменными жилым домом, флигелем и полукаменным зданием (ул. Бакунина, 14, 14а, 16), двухэтажные кладовые 1893 года постройки (пер. Кооперативный, 5), двухэтажные жилые дома, расположенные по ул. Дзержинского, 6 и ул. Карташова, 2.
В числе поставленных на госохрану значится усадьба мецената, купца и городского главы Петра Михайлова (переулок Кооперативный, 8, 8а) которая была снесена еще в 2014 году. Лавка принадлежала частной компании ООО «АВиК», работающей в сфере химического сырья. Разрешения на снос у компании не было, прокуратура завела уголовное дело. Областной суд встал на сторону комитета, признав законным приказ об отнесении данного здания к числу выявленных объектов культурного наследия.
«Позиция комитета такова: ранее снесенная лавка купца Михайлова должна быть восстановлена, — говорила ранее председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина. — Усадьба находится в специальной охранной зоне, где градостроительные регламенты запрещают строительство современных объектов. Разрешено лишь восстановление утраченных».
Кроме того, статус памятников присвоен водоподъемному зданию 1904 года (Московский тракт, 82, строение 3) и Дому призрения престарелых евреев, построенному Исааком Быховским на усадьбе каменной синагоги (ул. Розы Люксембург, 38/2).
Все новоявленные памятники ранее были включены в перечень выявленных объектов культурного наследия. По итогам государственных историко-культурных экспертиз объекты вошли в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ со статусом памятников регионального значения.
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