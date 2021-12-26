20-26 декабря: главные новости недели по версии ТВ2

Пожары в гипермаркетах «Лента», прямая линия губернатора и погибшие в тире: собрали наш традиционный дайджест главных новостей и историй недели на случай, если вы что-то пропустили.

Депутаты приняли бюджет Томской области на 2022 год

Депутаты областной Думы большинством голосов приняли бюджет Томской области во втором чтении. Бюджет остался профицитным, но его объем уменьшился после работы согласительной комиссии. В итоге, государственный долг увеличился на 11,92 миллиарда рублей и составит в 2022 году 49,7 миллиарда рублей. Объем доходов областного бюджета на 2022 год планируется в объеме 90,6 миллиарда рублей, расходов — 89,9 миллиарда рублей, профицит составляет 758 миллионов рублей.

Суд вынес приговор сотруднице интерната, где погиб 15-летний Женя Ерошевский

Молчановский районный суд вынес приговор сотруднице интерната Валентине Клевцовой. Ее признали виновной по двум статьям: 156 УК РФ - ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и по части 2 статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности. Год назад в Тунгусовском доме-интернате нашли тело 15-летнего Жени Ерошевского, мальчик умер от асфиксии. В декабре 2020 года в областном государственном казенном учреждении для умственно отсталых детей «Тунгусовский детский дом-интернат» умер Женя Ерошевский. По словам адвоката Юлии Копейкиной, защищающей другого воспитанника Максима Степанищева, Максим сел на Женю по поручению одного из сотрудников и просидел на нем 17 минут. О том, как и почему произошла трагедия, мы сняли документальный фильм.

Прямая линия Сергея Жвачкина

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин впервые за девять лет решил пообщаться в прямом эфире с жителями региона и провел прямую линию. В ходе телевизионного общения с ведущей и зрителями он ответил на некоторую часть присланных накануне эфира вопросов. По обыкновению не обошлось без упреков в адрес СМИ. «Знаете, люди, читая нечистоплотные средства массовой информации, к сожалению у нас такие есть, формируют какой-то блок, от которого очень тяжело уйти», — посетовал губернатор. Мы, как и губернатор, считаем, что информация должна быть достоверной. Поэтому проверили некоторые его утверждения. А также на этой неделе прошла большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Кратко рассказываем главное из того, что он сообщил.

Пожары в гипермаркетах «Лента»

Информация о пожаре в «Ленте» на Елизаровых, 13 в Томске поступила диспетчеру МЧС в 15.06 21 декабря. К этому моменту огонь уже охватил часть помещений, а прибывшие на место пожарные обнаружили здание магазина в дыму. Из торгового центра эвакуировали около 200 человек. По предварительным данным, никто из них не пострадал. Выжил даже карп, который плавал в аквариуме торгового зала. Животных из зоомагазина удалось спасти. К 18:49 по местному времени пожар был локализован на площади 3,5 тысячи квадратных метров, а у «Ленты» обрушилась крыша. Полностью огонь ликвидировали спустя 11 часов тушения. В ликвидации пожара участвовали 90 человек и 30 единиц техники, включая пожарный поезд РЖД. Тушение осложняли минусовая температура и сильное задымление.

Причиной возгорания стал умышленный поджог. Полиция задержала подозреваемого в поджоге, им оказался местный житель 1988 года рождения — сотрудник подрядной организации, работавший в торговом зале гипермаркета. На допросе он рассказал, как именно поджигал супермаркет: «Я достал бутылку, открыл, начал разбрызгивать. И все, поджег. Как только загорелось, я увидел, как охранник подбежал и начал тушить. Все, крики, шум, паника. А я просто развернулся, оделся и домой пошел», — рассказал мужчина.

Но это еще не все. В субботу — 25 декабря — в томской «Ленте» на Пушкина, 59 началось возгорание. Согласно записям с камер видеонаблюдения, это снова был поджог. Пожар удалось оперативно потушить, от огня пострадало два квадратных метра. Сотрудники УМВД России по Томской области по горячим следам задержали подозреваемого в поджоге. Им оказался местный житель 1994 года рождения. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Автор: пресс-служба УМВД России по Томской области Автор: пресс-служба УМВД России по Томской области

Прокуратура Томской области организовала проведение проверочных мероприятий после возгорания в «Ленте» на Пушкина, 59 в Томске.

Тела двоих погибших обнаружили в тире в Томске

Два тела с огнестрельными ранениями обнаружили в стрелковом центре «Полигон» на проспекте Фрунзе. По данным телеграм-канала Shot, один из посетителей застрелил из пистолета «Глок» инструктора, а после этого выстрелил в себя. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Позднее следователи, разбирающиеся в обстоятельствах произошедшего, обнаружили в телефоне одного из погибших заранее записанное обращение. На нем мужчина рассказывал о своих проблемах. «Влетаю в жука и не понимаю, что это он. Хотя, в основном, понимаю. Я не должен никому, я не должен возвращать себя и свои лучшие стороны только ради того, чтобы ***** [ничего] не делать. Я должен это остановить, иначе меня не останется такого. Будет хрен пойми кто», — говорится на видео. Но дословно разобрать запись сложно.

Мэр Томска Иван Кляйн в суде

Судебный процесс над Иваном Кляйном подходит к завершению. Заседание во вторник началось в 9.40 и продлилось почти до восьми часов вечера. Большую часть заседания показания давал сам Иван Кляйн, которого обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Читать подробнее Прокурор Сергей Шабалин, выступающий обвинителем в деле Ивана Кляйна, попросил назначить мэру Томска наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Также он просит назначить дополнительное наказание в виде запрета занимать должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления сроком на три года. Следующее заседание суда состоится в понедельник в 14:00.

Автор: Валерий Доронин Автор: Валерий Доронин

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