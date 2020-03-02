«20-25 процентов проблем решаемы»: в обладминистрации подвели итоги работы в соцсетях

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850 жителей Томской области обратились в феврале 2020 года к областным и муниципальным чиновникам через соцсети, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Мэрия за месяц ответила на 480 обращений в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram и Facebook. Чаще всего горожане жаловались на несвоевременный вывоз снега с придомовых территорий, плохую работу УК по очистке кровель, сбои в графиках движения маршруток и спрашивали о планах ремонта дорог и благоустройства в предстоящем сезоне.

«Соцсети дают новые возможности для коммуникации обеим сторонам: жители области могут напрямую задать вопрос власти, а чиновники — ответить без лишних формальностей, объяснить ситуацию «по-человечески». Около 40 процентов проблем, о которых говорят томичи в соцсетях, решить сразу нельзя, но 20-25 процентов вполне решаемы, и реакция на такие сообщения должна быть максимально быстрой и конкретной», – отметил начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов. Остальные 35-40 % проблем, с которыми обращаются жители Томской области, видимо, в принципе не решаемы.