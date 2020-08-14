2 тысячи вместо 12 рублей: томичка получила крупный счет за электричество из-за соседей

Евгения Соколова, жительница аварийного дома по адресу Лермонтова, 17, получила счет за электроэнергию на общедомовые нужды (ОДН) почти на две тысячи рублей, при том, что из общедомовых приборов электричество потребляет единственная лампочка в подъезде. Ранее томичка, по ее словам, платила за общедомовое электричество около 12 рублей. В компании-поставщике услуг («Томскэнергосбыт») пояснили ТВ2, что такая высокая плата за ОДН связана с изменением порядка начисления платы.





Также в «Томскэнергосбыте» пообещали провести проверку этого дома, но отметили, что «типичные причины высокого расхода электроэнергии на ОДН можно назвать уже сейчас». В числе таких причин компания называет отсутствие счетчиков в квартирах соседей Евгении, а также использование устаревшего энергоемкого оборудования: