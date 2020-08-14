2 тысячи вместо 12 рублей: томичка получила крупный счет за электричество из-за соседей

Евгения Соколова, жительница аварийного дома по адресу Лермонтова, 17, получила счет за электроэнергию на общедомовые нужды (ОДН) почти на две тысячи рублей, при том, что из общедомовых приборов электричество потребляет единственная лампочка в подъезде. Ранее томичка, по ее словам, платила за общедомовое электричество около 12 рублей. В компании-поставщике услуг («Томскэнергосбыт») пояснили ТВ2, что такая высокая плата за ОДН связана с изменением порядка начисления платы.
Также в «Томскэнергосбыте» пообещали провести проверку этого дома, но отметили, что «типичные причины высокого расхода электроэнергии на ОДН можно назвать уже сейчас». В числе таких причин компания называет отсутствие счетчиков в квартирах соседей Евгении, а также использование устаревшего энергоемкого оборудования:
Арифметика здесь проста: нет счетчика — расчет ведется по
нормативу, при этом, как правило, фактическое потребление
значительно больше, разница падает в ОДН. В данном доме только в
трех квартирах есть расчетные приборы учета, — рассказала ТВ2 глава пресс-службы «Томскэнергосбыта» Ирина Лихтенвальд.
Она также пояснила, что с 1 июля 2020 года изменился порядок начисления платы за ОДН в домах, где нет управляющей организации или ТСЖ. Теперь она высчитывается, исходя из фактического потребления электроэнергии, а не по нормативам. То есть как разница между показаниями общедомового прибора и индивидуальных счетчиков. Такие счетчики должны быть установлены у всех собственников помещений, это поможет избежать начисления высокой платы за ОДН.
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