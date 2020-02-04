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04 февраля,
2020
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2 млн средств реабилитации получили инвалиды Томской области за 2019 год

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

За 2019 год Фонд социального страхования (ФСС) выдал инвалидам Томской области более 2 млн технических средств реабилитации. ФСС выдает их бесплатно в соответствии с индивидуальными программами, разработанными медиками. 

2 млн средств реабилитации получили инвалиды Томской области за 2019 год

По данным регионального ФСС, томичи с ограниченными возможностями получили 1065 кресел-колясок, 8777 протезно-ортопедических изделий, 1302 слуховых аппарата, 145 сигнализаторов, 132 телевизора с телетекстом и 97 телефонов с текстовым выходом. Также слабослышащим предоставляли сурдопереводчиков.

432 ТСР получили люди с нарушением зрения: это 162 устройства для чтения «говорящих» книг, 99 медицинских термометров и 102 тонометра с речевым выходом, 69 тактильных тростей и другие средства.

Помимо выдачи средств реабилитации, инвалидам компенсировали расходы на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников.

ТСР — специальные устройства и медицинские изделия, нужные для для восстановления утраченных функций организма и социализации.

В январе 2020 года ТВ2 рассказывало, что в Томской области некий Владимир Никифоров предлагает бесплатно отдать оборудование для людей с инвалидностью, но просит перевести деньги за доставку. В Фонде социального страхования рассказали, что это известная схема обмана пенсионеров и инвалидов и благотворительные фонды не должны просить оплаты. 

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