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28 октября,
2020
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196 случаев коронавируса подтвердили в Томской области за сутки

ТВ2
ТВ2
18 минут назад

196 случаев коронавируса подтвердили в Томской области за сутки. Это новый антирекорд. В общероссийском рейтинге регион занимает 21 место по приросту заболевших за сутки.

Количество выздоровевших значительно уступает числу заболевших — 112 человек выписаны из стационаров.


Летальных исходов за сутки не отмечено.

Томская область возглавляет тройку регионов-«антилидеров» СФО с самым низким процентом выздоровевших от COVID-19. На 27 октября в Томской области доля пациентов, которые справились с коронавирусом, составила 68 % — меньше, чем в целом по Сибири и России. По сравнению с прошлой неделей, этот показатель уменьшился сразу на 4 %, это вновь самый большой результат среди сибирских регионов, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. 


Всего на сегодняшний день в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 563 976 случаев коронавирусной инфекции. Лечение продолжают 357 652 человека. 


За весь период по России умерли 26 935 человек.


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