193 случая коронавируса подтвердили в Томской области за сутки

193 случая заболевания коронавирусом подтверждено в Томской области за сутки. Общее число заболевших превышает 13 тысяч человек.
Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 62-х человек, у 114-ти признаки ОРВИ, у 17-ти – пневмония.
По результатам патологоанатомических заключений зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции трех человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим сердечно-сосудистым заболеваниям, один из умерших страдал сахарным диабетом, еще один ожирением. Коронавирусная инфекция у всех сопровождалась тяжелым течением двусторонней полисегментарной пневмонии, которая осложнялась дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.
За весь период в Томской области установлены 13 337 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 8709, умерших 128.
Как отмечает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), конец октября и первые дни ноября в Томской области отмечены пиком кривой суточного прироста заболеваемости COVID-19.
29 октября суточный прирост заболеваемости в регионе преодолел планку в 200 случаев/сутки. В этот день здесь было отмечено максимальное количество инфицированных за все время с начала эпидемии: 212 человек.
После этого резкого всплеска суточный прирост пошел на спад, оставаясь в диапазоне от 180 до 190 случаев/сутки. Но ненадолго: 4 ноября вновь был отмечен прирост. В Томской области зафиксирован 201 заболевший новой коронавирусной инфекцией за одни сутки.
Регион преодолел порог в 13 тысяч инфицированных COVID-19.
Всего на сегодняшний день в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 712 858 случаев (+1,1 %) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов составляет 1 279 169.
За весь период по России умерли 29 509 человек.
Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 05.11.2020 остаются 405 318 человек.