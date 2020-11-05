193 случая коронавируса подтвердили в Томской области за сутки

193 случая заболевания коронавирусом подтверждено в Томской области за сутки. Общее число заболевших превышает 13 тысяч человек.

Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 62-х человек, у 114-ти признаки ОРВИ, у 17-ти – пневмония.



​По результатам патологоанатомических заключений зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции трех человек. Все входили в группу риска по возрасту и хроническим сердечно-сосудистым заболеваниям, один из умерших страдал сахарным диабетом, еще один ожирением. Коронавирусная инфекция у всех сопровождалась тяжелым течением двусторонней полисегментарной пневмонии, которая осложнялась дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком, респираторным дистресс-синдромом.





За весь период в Томской области установлены 13 337 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 8709, умерших 128.