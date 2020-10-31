191 случай коронавируса выявили в Томской области за сутки

Как сообщает оперативный штаб, из заболевших COVID-19 за последние сутки у 117-ти признаки ОРВИ, у 20-ти пневмония, у 54 человек инфекция протекает бессимптомно. В обсерваторах под Томском находится 68 человек.

За прошлые сутки коронавирусную инфекцию обнаружили в регионе у 191 жителя. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 108 человек.

«Установлена смерть от коронавирусной инфекции четырех человек, входивших в группу риска по возрасту и сопутствующим заболеваниям. В частности, все пациенты страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, двое – сахарным диабетом, один – бронхиальной астмой и хронической болезнью почек. На фоне заболевания коронавирусом у всех развились респираторный дистресс-синдром, дыхательная и полиорганная недостаточность, у двоих – инфекционно-токсический шок, у одного – тромбоэмболия легочных артерий», — отмечается в сообщении.





Таким образом, за весь период в Томской области установлены 12 371 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 8241, умерших 123.





По официальным данным, в России за последние сутки зафиксировано 18 140 новых заболевших в 85 регионах. Подтверждено 334 летальных случая. Выписано по выздоровлению 14 854 человека.





Всего в стране выявили более 18 тысяч новых случаев коронавируса за сутки.