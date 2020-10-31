Добрые новости
31 октября,
2020
2
фото
Новости

191 случай коронавируса выявили в Томской области за сутки

ТВ2
ТВ2
8 часов назад

За прошлые сутки коронавирусную инфекцию обнаружили в регионе у 191 жителя. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 108 человек.


Как сообщает оперативный штаб, из заболевших COVID-19 за последние сутки у 117-ти признаки ОРВИ, у 20-ти пневмония, у 54 человек инфекция протекает бессимптомно. В обсерваторах под Томском находится 68 человек.

191 случай коронавируса выявили в Томской области за сутки

«Установлена смерть от коронавирусной инфекции четырех человек, входивших в группу риска по возрасту и сопутствующим заболеваниям. В частности, все пациенты страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, двое – сахарным диабетом, один – бронхиальной астмой и хронической болезнью почек. На фоне заболевания коронавирусом у всех развились респираторный дистресс-синдром, дыхательная и полиорганная недостаточность, у двоих – инфекционно-токсический шок, у одного – тромбоэмболия легочных артерий», — отмечается в сообщении.


Таким образом, за весь период в Томской области установлены 12 371 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 8241, умерших 123.


По официальным данным, в России за последние сутки зафиксировано 18 140 новых заболевших в 85 регионах. Подтверждено 334 летальных случая. Выписано по выздоровлению 14 854 человека.


Всего в стране выявили более 18 тысяч новых случаев коронавируса за сутки.

191 случай коронавируса выявили в Томской области за сутки

ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.