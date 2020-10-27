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27 октября,
2020
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Новости

190 случаев коронавируса выявлено в Томской области за сутки. Четыре пациента скончались

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

190 случаев заболевания коронавирусом подтвердили в Томской области за сутки. По итогам суток регион поднялся на одну позицию в общем списке регионов России по количеству выявленных случаев коронавируса. Он находится на 21-м месте. 


Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 69-ти человек, у 102-х признаки ОРВИ, у 19-ти – пневмония.


Количество выздоровевших более чем вдвое уступает числу заболевших — 82 человека выписаны из стационаров.


За сутки от коронавируса скончались четыре пациента. Трое страдали хронической сердечной недостаточностью и гипертонией, у двоих был сахарный диабет, еще у двоих — хроническая болезнь почек. Онкологическое заболевание было в анамнезе троих умерших пациентов. Коронавирусная инфекция осложнялась тяжелым течением двусторонней полисегментарной пневмонии, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком.

190 случаев коронавируса выявлено в Томской области за сутки. Четыре пациента скончались

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, на 26 октября индекс заболевших в Томской области на 100 тысяч жителей составляет 1055 случаев. За неделю он вырос на 117,7 пункта (это больше, чем неделю назад).

В Сибири по данным ИЦК, общий показатель — 841,7 случая на 100 тысяч человек. «Антилидером» является Республика Алтай. Здесь отмечено 3039,1 случая COVID-19 на 100 тысяч человек. За неделю уровень заболеваемости в республике резко вырос на 582 пункта, это самый высокий недельный прирост среди регионов Сибири.

Лучший показатель среди регионов СФО — стабильно у Кузбасса. На 100 тысяч населения здесь 531,2 случая COVID-19. Доля заболевших на 100 тысяч в Кузбассе — в 5,7 раза ниже показателей Республики Алтай.

Всего на сегодняшний день в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 547 774 случая (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению по России – 1 158 940.


За весь период по России умерли 26 589 человек.


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