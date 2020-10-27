190 случаев коронавируса выявлено в Томской области за сутки. Четыре пациента скончались

190 случаев заболевания коронавирусом подтвердили в Томской области за сутки. По итогам суток регион поднялся на одну позицию в общем списке регионов России по количеству выявленных случаев коронавируса. Он находится на 21-м месте.





Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 69-ти человек, у 102-х признаки ОРВИ, у 19-ти – пневмония.







Количество выздоровевших более чем вдвое уступает числу заболевших — 82 человека выписаны из стационаров.





За сутки от коронавируса скончались четыре пациента. Трое страдали хронической сердечной недостаточностью и гипертонией, у двоих был сахарный диабет, еще у двоих — хроническая болезнь почек. Онкологическое заболевание было в анамнезе троих умерших пациентов. Коронавирусная инфекция осложнялась тяжелым течением двусторонней полисегментарной пневмонии, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком.