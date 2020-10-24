190 случаев коронавируса подтвердили в Томской области за сутки. Это новый антирекорд. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 76-ти человек.

За весь период в Томской области установлены 11 008 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 7 598, умерших 111.

Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 51-го человека, у 129-ти признаки ОРВИ, у 10-ти – пневмония.

В целом, за последние сутки в России подтверждено 16521 случаев новой коронавирусной инфекции.





Всего на сегодняшний день коронавирус зарегистрирован у 1 497 167 случаев. Выписаны – 1 130 818. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 24.10.2020 остаются 344 498 человек.





За весь период по России умерли 25 821 человек.