19 педагогов стали работать в Томской области по программе «Земский учитель»

В Томской области в 2020 году 19 человек стали участниками программы «Земский учитель». Учителя приступили к работе в 17 муниципалитетах региона (кроме Томска, Северска и Чаинского района).





Девять учителей переехали на работу в Томскую область из Ульяновской, Липецкой, Московской и Новосибирской областей, республик Алтай и Тыва. Например, учитель начальных классов из Московской области теперь работает в Высоковской школе Зырянского района. Учитель биологии из Ульяновской области переехала по программе в Александровский район, два учителя английского языка из Липецкой области и Республики Алтай работают в школах Первомайского района. Еще два учителя из Тывы преподают теперь русский язык и литературу в Пудинской школе (Кедровый) и историю в Поротниковской школе (Бакчарский район).





Федеральная программа «Земский учитель» стартовала в стране в январе. В рамках программы предусмотрена единовременная компенсационная выплата в размере миллиона рублей учителям, прибывшим или переехавшим на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа, города с населением до 50 тысяч человек. В Томской области для участников программы было предусмотрено 19 мест. Единовременные выплаты в размере миллиона рублей получили 17 педагогов, еще двоим участникам программы выплаты поступят до конца октября.