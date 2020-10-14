19 педагогов стали работать в Томской области по программе «Земский учитель»

В Томской области в 2020 году 19 человек стали участниками программы «Земский учитель». Учителя приступили к работе в 17 муниципалитетах региона (кроме Томска, Северска и Чаинского района).
Девять учителей переехали на работу в Томскую область из Ульяновской, Липецкой, Московской и Новосибирской областей, республик Алтай и Тыва. Например, учитель начальных классов из Московской области теперь работает в Высоковской школе Зырянского района. Учитель биологии из Ульяновской области переехала по программе в Александровский район, два учителя английского языка из Липецкой области и Республики Алтай работают в школах Первомайского района. Еще два учителя из Тывы преподают теперь русский язык и литературу в Пудинской школе (Кедровый) и историю в Поротниковской школе (Бакчарский район).
Федеральная программа «Земский учитель» стартовала в стране в январе. В рамках программы предусмотрена единовременная компенсационная выплата в размере миллиона рублей учителям, прибывшим или переехавшим на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа, города с населением до 50 тысяч человек. В Томской области для участников программы было предусмотрено 19 мест. Единовременные выплаты в размере миллиона рублей получили 17 педагогов, еще двоим участникам программы выплаты поступят до конца октября.
По данным обладминистрации, дефицит учителей в малых селах Томской области на конец 2019 года составлял порядка 150 человек. Наиболее востребованными являются учителя начальных классов, математики, русского и английского языка, информатики.
«Наиболее сложная ситуация складывается в Асине, Кедровом, Кожевниковском, Кривошеинском, Молчановском, Тегульдетском и Шегарском районах. Количество педагогов старше 55 лет там в 3-4 раза превышает количество молодых учителей до 30 лет. При этом в динамике за несколько лет мы видим, что доля молодых учителей в возрасте до 30 лет увеличивается с 12,19 % до 16,5 %», — говорилось в докладе о состоянии образования в регионе.