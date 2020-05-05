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05 мая,
2020
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19 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Томской области за сутки

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

За последние сутки в России подтверждено больше 10 тысяч случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 19 в Томской области. Общее число заболевших коронавирусом в регионе составляет 147 человек.

19 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Томской области за сутки

За сутки в России зарегистрировали 10 102 случая новой коронавирусной инфекции в 83 регионах. При этом по выздоровлению выписали 1 770 человек. Скончались за прошедшие 24 часа 95 человек.


За последние сутки проведены 157 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 5 мая остаются 222 тысячи человек.


Лидерами по заболеваемости остаются Москва, Московская область и Санкт-Петербург. В Сибири больше всего заболевших в Красноярске и Новосибирске.

В Томской области от болезни скончались два пациента. Количество вылечившихся выросло до 27 человек. Пять пациентов находились на аппаратах искусственной вентиляции легких. Из них двое на инвазивной вентиляции легких, трое – на масочной.

Всего с начала тестирования в Томской области проведено свыше 21 тысячи исследований. 


Новость дополняется. 


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