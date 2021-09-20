19 из 21: «Единая Россия» лидирует в голосовании по округам в Думу Томской области

«Единая Россия» сохранила свои мандаты на 19 из 21 округа в областной Думе. Еще два места — это кандидат от коммунистов Павел Юденко, поддержанный Умным голосованием, и лидер региональных эсеров Галина Немцева.

Напомним, на выборах в Думу Томска в прошлом году на 19 округах из 27 победу одержали кандидаты, предложенные именно системой "Умного голосования". Среди них — члены КПРФ, ЛДПР, «Яблока». На этих выборах подобного не случилось. Более того, кандидаты, предложенные "Умным голосованием" на ряде округов не стали даже вторыми.