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19 из 21: «Единая Россия» лидирует в голосовании по округам в Думу Томской области

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«Единая Россия» сохранила свои мандаты на 19 из 21 округа в областной Думе. Еще два места — это кандидат от коммунистов Павел Юденко, поддержанный Умным голосованием, и лидер региональных эсеров Галина Немцева.

Напомним, на выборах в Думу Томска в прошлом году  на 19 округах из 27 победу одержали кандидаты, предложенные именно системой "Умного голосования". Среди них — члены КПРФ, ЛДПР, «Яблока». На этих выборах подобного не случилось. Более того, кандидаты, предложенные "Умным голосованием" на ряде округов не стали даже вторыми.

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