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02 ноября,
2020
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189 случаев коронавируса подтвердили в Томской области

ТВ2
ТВ2
25 минут назад

189 случаев заболевания коронавирусом подтвердили в Томской области за сутки. Выписали 80 человек.

Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 51-го человека, у 117-ти есть признаки ОРВИ, у 21-го – пневмония.


За весь период в Томской области установлены 12 756 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 8 394, умерших 125.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 18 257 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 4 585 (25,1%) без клинических проявлений.

Подтверждено 238 летальных случаев. Выписано по выздоровлению 10 360 человек.


Всего на сегодняшний день в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 655 038 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

За весь период по России умерло 28 473 человека.

За весь период выписано по выздоровлению по России – 1 236 033.

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