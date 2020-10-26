184 случая коронавируса подтверждено в Томской области за сутки

В целом, за сутки подтверждено 17 347 случаев в 85 регионах.

За весь период в Томской области установлены 11 379 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 7 748.

Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 51-го человека, у 101-го - есть признаки ОРВИ, у 32-х – пневмония.

Всего на сегодняшний день в Росси 1 531 224 заболевших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 146 096 человек. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 26.10.2020 остаются 354 238 человек.





За весь период по России умерло 26 269 человек.