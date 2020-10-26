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26 октября,
2020
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184 случая коронавируса подтверждено в Томской области за сутки

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Врачи подтвердили 184 случаев заболевания коронавирусом за последние сутки. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 79 человек.


Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 51-го человека, у 101-го - есть признаки ОРВИ, у 32-х – пневмония.


В обсерваторах находятся 77 человек.


За весь период в Томской области установлены 11 379 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 7 748. 


В целом, за сутки подтверждено 17 347 случаев в 85 регионах.

Всего на сегодняшний день в Росси 1 531 224 заболевших. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 1 146 096 человек. Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 26.10.2020 остаются 354 238 человек. 


За весь период по России умерло 26 269 человек.

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