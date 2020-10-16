180 случаев коронавируса подтверждено в Томской области

Рекордное число заболевших выявлено и в целом по России — больше 15 тысяч человек.

В Томской области врачи подтвердили за сутки 180 новых случаев заболевания коронавирусом. Это новый антирекорд.

В обсерваторах под Томском находятся 53 человека.

Из вновь заболевших COVID-19 в Томской области инфекция протекает бессимптомно у 37-ми человек, у 116-ти - есть признаки ОРВИ, у 27-ми – пневмония.

Общее число заболевших в регионе достигло 9 582 человек. 7 181 из них выздоровели (за сутки еще 74 пациента). Скончался — 101 пациент.

Всего на сегодняшний день в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 369 313 случая (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Под медицинским наблюдением остаются 292 893 человека.





За весь период по России умерли 23 723 человека.







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