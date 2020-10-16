Добрые новости
16 октября,
2020
Новости

180 случаев коронавируса подтверждено в Томской области

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Томской области врачи подтвердили за сутки 180 новых случаев заболевания коронавирусом. Это новый антирекорд. 

Рекордное число заболевших выявлено и в целом по России — больше 15 тысяч человек.

Из вновь заболевших COVID-19 в Томской области инфекция протекает бессимптомно у 37-ми человек, у 116-ти - есть признаки ОРВИ, у 27-ми – пневмония.


В обсерваторах под Томском находятся 53 человека.

Общее число заболевших в регионе достигло 9 582 человек. 7 181 из них выздоровели (за сутки еще 74 пациента).  Скончался — 101 пациент.

Всего на сегодняшний день в Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 369 313 случая (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Под медицинским наблюдением остаются 292 893 человека.


За весь период по России умерли 23 723 человека.



ПОДДЕРЖИ ТВ2!

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.