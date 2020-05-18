18 новых случаев коронавируса подтвердили в Томской области

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18 новых случаев заболевания коронавирусом подтвердили в Томской области. Количество заболевших в регионе составляет 381 человек. Больше 100 человек вылечились.

У 11 симптомов заболевания нет, они находятся под медицинским наблюдением в домашних условиях. Семь человек госпитализированы: четверо с пневмонией – в респираторный госпиталь медико-санитарной части № 2, трое с симптомами ОРВИ в инфекционное отделение больницы № 3 Томска.

«В последние три дня в Томской области суточный прирост заболевших стабильно высокий: в субботу установлено 14 новых случаев коронавируса, в воскресенье – 20, сегодня – 18. В основном это результаты нарушения самоизоляции в майские праздничные дни», — отметил заместитель руководителя регионального оперативного штаба, вице-губернатор по социальной политике Иван Деев.

15 из сегодняшних больных заразились в результате контактов с теми, кому диагноз был поставлен ранее. По трем случаям идет эпидемиологическое расследование.

За последние сутки в России диагноз COVID-19 подтвердился у 8926 заболевших. В целом новую коронавирусную инфекцию диагностировали в России у 290 678 человек, число выздоровевших пациентов увеличилось до 70 209 человек.

Больше всего заболевших в Москве — свыше 146 тысяч человек. Из них около 29 тысяч человек вылечились, 1580 скончались. В Московской области 28 290 больных, в Санкт-Петербурге 10 887.

В Сибири больше всего заболевших в Красноярском крае: 1872 человека. 18 пациентов умерли.

За весь период в России от коронавируса скончались 2722 человека.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 18 мая 2020 года остаются 264 тысяч 451 человек.

На сегодня лечение в стационарах проходят 129 пациентов с коронавирусом. На кислородной поддержке в МСЧ № 2 находятся девять человек: один на масочной подаче кислорода, остальные подключены к аппаратам ИВЛ (шесть человек на инвазивной вентиляции легких, двое на неинвазивной).

В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находится 221 человек.

За сутки взято на исследование 726 ПЦР-тестов, всего с начала тестирования проведено 37 890 исследований.

В целом в Томской области зарегистрирован 381 случай заболевания коронавирусом: 263 на лечении, 114 выздоровели, четверо умерли.