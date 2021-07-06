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Главная Новости Михаилу Мишустину презентовали кампус. Томской области обещают выделить 18 млрд рублей на его строительство
Новости

Михаилу Мишустину презентовали кампус. Томской области обещают выделить 18 млрд рублей на его строительство

ТВ2
ТВ2 ТВ2
12 часов назад

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Премьер-министру Михаилу Мишустину в рамках его поездки в Томск презентовали проект межуниверситетского кампуса, который предлагается построить на левом берегу Томи. 

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В результате Томская область получит 18 млрд рублей из бюджета РФ на его строительство. Общая стоимость проекта оценивается в 31 млрд рублей. 

Михаил Мишустин отметил подход к планированию кампуса. По его словам, создается особая среда, которая позволит сократить дистанцию между университетом и бизнесом. 

«Это очень красивый современный проект. С хорошей заявкой на лидерство. Это будет целая экосистема, где вы все сможете жить, общаться, воплощать ваши идеи. Очень важно развивать то научное наследие, что создавалось в Томске много лет. Важно готовить высококвалифицированные специалистов, востребованных в Сибири, во всей России, да и в мире», — сказал Михаил Мишустин.

В межвузовский кампус на левом берегу Томи входит многофункциональный учебный центр: tech-пространства, creative-пространства, digital-пространства, бизнес-пространства, физкультурно-оздоровительный комплекс с 50-метровым бассейном и спортивными залами, а также общественная зона с гостиницей на 10 000 мест. По проекту, объекты соединит теплый переход. С центром Томска кампус свяжет пассажирская канатная дорога. 

Ректор ТГУ отметил, что в основе реализации проекта томского студенческого кампуса лежит модель государственно-частного партнерства.

«Устойчивое развитие проекта основывается на экономически эффективной модели. Вузы готовы вкладываться: 20 лет по 2 млрд рублей будет оплачиваться ежегодное содержание этой истории», — сообщил ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

Автор:  Евгений Куликов

О строительстве студенческого кампуса на 20 тысяч мест стало известно в июне 2019 года. Кампус возведут в рамках президентского национального проекта «Образование». Помимо корпусов общежитий, в кампусе разместят спортивные объекты, общественные пространства для образования и творчества, техно- и природные парки. Город и новое пространство на левобережье должен соединить вантовый пешеходный мост.

Губернатор оценивал затраты на строительство кампуса в 20 млрд рублей. Помочь с финансированием Сергей Жвачкин попросил Совет Федерации. 

Жаркая дискуссия по строительству кампуса развернулась после того, как томичи узнали, что обладминистрация заложила в бюджете 600 млн рублей на выкуп у «Карьероуправления» Екатерины Собканюк участка земли, который был приобретен ею в 2010 году за 24 млн рублей.

Несколько депутатов гордумы высказали сомнение в целесообразности строительства кампуса на левом берегу.

«Мало томичам одной мертвой левобережной дороги, куда закопаны миллиарды рублей, правда, федеральных?! Но тут-то не федеральные деньги, а свои, заработанные томичами», — прокомментировала намерение областных властей потратить 600 млн рублей на выкуп земельного участка под кампус депутат Елена Ульянова. Депутат Игорь Лютаев направил обращение губернатору Томской области и и.о. мэра Томска с предложением построить студенческий кампус на резервных землях технико-внедренческой зоны (ТВЗ), а не на левобережье.

Депутат облдумы, лидер томского отделения партии «Справедливая Россия» Галина Немцева также отметила в своем телеграм-канале, что у нее вызывает большое сомнение необходимость траты 600 млн рублей на покупку участка. «Мы уже зарыли в Левобережную дорогу 1 миллиард. Теперь еще 600. Пока напоминает какое-то поле чудес, куда лиса Алиса и кот Базилио советовали зарыть денежки».

Ранее власти Томской области рассчитывали в конце апреля утвердить задание на проектирование межуниверситетского кампуса. По их оценкам, летом 2022 года должно начаться  его строительство. Техпроцедуры по приобретению земли власти рассчитывают завершить к сентябрю.

По словам губернатора, в кампусе будут не только комнаты для жилья и учебные аудитории, но и фудкорты, прачечные и спортивные сооружения. «Возможно, даже откроем там зоопарк. В Томске уже учатся студенты из 91 государства мира. Каждый привезет из своей страны по зверушке, и зверинец готов», – говорил Жвачкин.

При этом выбор площадки под кампус неоднократно критиковался. Томичи отмечали низкую транспортную доступность территории, отсутствие инфраструктуры. Недавний эксперимент показал: чтобы дойти пешком от места, где должен разместиться кампус, до главного корпуса ТГУ, понадобится 55 минут.

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