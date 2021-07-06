Михаилу Мишустину презентовали кампус. Томской области обещают выделить 18 млрд рублей на его строительство

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Премьер-министру Михаилу Мишустину в рамках его поездки в Томск презентовали проект межуниверситетского кампуса, который предлагается построить на левом берегу Томи.

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В результате Томская область получит 18 млрд рублей из бюджета РФ на его строительство. Общая стоимость проекта оценивается в 31 млрд рублей. Михаил Мишустин отметил подход к планированию кампуса. По его словам, создается особая среда, которая позволит сократить дистанцию между университетом и бизнесом. «Это очень красивый современный проект. С хорошей заявкой на лидерство. Это будет целая экосистема, где вы все сможете жить, общаться, воплощать ваши идеи. Очень важно развивать то научное наследие, что создавалось в Томске много лет. Важно готовить высококвалифицированные специалистов, востребованных в Сибири, во всей России, да и в мире», — сказал Михаил Мишустин. В межвузовский кампус на левом берегу Томи входит многофункциональный учебный центр: tech-пространства, creative-пространства, digital-пространства, бизнес-пространства, физкультурно-оздоровительный комплекс с 50-метровым бассейном и спортивными залами, а также общественная зона с гостиницей на 10 000 мест. По проекту, объекты соединит теплый переход. С центром Томска кампус свяжет пассажирская канатная дорога.

Ректор ТГУ отметил, что в основе реализации проекта томского студенческого кампуса лежит модель государственно-частного партнерства. «Устойчивое развитие проекта основывается на экономически эффективной модели. Вузы готовы вкладываться: 20 лет по 2 млрд рублей будет оплачиваться ежегодное содержание этой истории», — сообщил ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

Автор: Евгений Куликов

О строительстве студенческого кампуса на 20 тысяч мест стало известно в июне 2019 года. Кампус возведут в рамках президентского национального проекта «Образование». Помимо корпусов общежитий, в кампусе разместят спортивные объекты, общественные пространства для образования и творчества, техно- и природные парки. Город и новое пространство на левобережье должен соединить вантовый пешеходный мост. Губернатор оценивал затраты на строительство кампуса в 20 млрд рублей. Помочь с финансированием Сергей Жвачкин попросил Совет Федерации.

Жаркая дискуссия по строительству кампуса развернулась после того, как томичи узнали, что обладминистрация заложила в бюджете 600 млн рублей на выкуп у «Карьероуправления» Екатерины Собканюк участка земли, который был приобретен ею в 2010 году за 24 млн рублей. Несколько депутатов гордумы высказали сомнение в целесообразности строительства кампуса на левом берегу. «Мало томичам одной мертвой левобережной дороги, куда закопаны миллиарды рублей, правда, федеральных?! Но тут-то не федеральные деньги, а свои, заработанные томичами», — прокомментировала намерение областных властей потратить 600 млн рублей на выкуп земельного участка под кампус депутат Елена Ульянова. Депутат Игорь Лютаев направил обращение губернатору Томской области и и.о. мэра Томска с предложением построить студенческий кампус на резервных землях технико-внедренческой зоны (ТВЗ), а не на левобережье. Депутат облдумы, лидер томского отделения партии «Справедливая Россия» Галина Немцева также отметила в своем телеграм-канале, что у нее вызывает большое сомнение необходимость траты 600 млн рублей на покупку участка. «Мы уже зарыли в Левобережную дорогу 1 миллиард. Теперь еще 600. Пока напоминает какое-то поле чудес, куда лиса Алиса и кот Базилио советовали зарыть денежки».