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29 ноября,
2020
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18-летний северчанин, обвиняемый в избиении мужчины, предстанет перед судом

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Прокуратура Северска направила в суд дело в отношении 18-летнего северчанина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

18-летний северчанин, обвиняемый в избиении мужчины, предстанет перед судом

Напомним, 30 октября около 23 часов в Северске у магазина произошел конфликт, во время которого несколько мужчин избили 28-летнего Дениса Свистова. Как сообщили в региональном УМВД, в полицию поступило сообщение о том, что возле магазина по улице Калинина на земле лежит мужчина. Видео инцидента разошлось в соцсетях.

«По версии дознания, между обвиняемым, находившимся на улице в состоянии алкогольного опьянения со своими друзьями, и ранее незнакомым ему нетрезвым мужчиной, который подошел к их компании со своим приятелем, произошел конфликт. На почве возникшей личной неприязни обвиняемый не менее двух раз ударил мужчину кулаком по голове, а когда тот упал, нанес ему множественные удары  по лицу и голове, причинив ряд телесных повреждений, квалифицированных как вред здоровью средней тяжести», — отмечают в ведомстве.


Установить личность обвиняемого помогла видеозапись камеры наружного видеонаблюдения. Фрагмент этой видеозаписи был опубликован в социальных сетях.


Уголовное дело направлено на рассмотрение мировому судье Северского судебного района Томской области.


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